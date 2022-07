Capital Aprobado el Reglamento del Consejo General de Participación Ciudadana lunes 11 de julio de 2022 , 22:50h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia En la sesión ordinaria celebrada hoy por el Pleno se ha aprobado también, inicialmente, el Modelo de Control Interno de la Intervención general del Ayuntamiento de Almería El Pleno de la Corporación municipal, hoy en sesión ordinaria, ha aprobado de forma definitiva el Reglamento del Consejo General de Participación Ciudadana. Sin haberse presentado alegaciones durante el plazo de exposición pública que obliga el trámite administrativo, el texto del nuevo reglamento ha sido aprobado con los votos favorables del Grupo Municipal Popular, del concejal no adscrito, Joaquín Pérez de la Blanca, las abstenciones del grupo socialista y el voto en contra de Ciudadanos. El Consejo General de Participación Ciudadana de Almería, adscrito al Área de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, se constituye como órgano consultivo de participación, información y formulación de propuestas sobre actuaciones, iniciativas y acciones derivadas de las competencias municipales del Ayuntamiento de Almería. Transcribe literalmente el Reglamento Orgánico, aprobado por unanimidad en febrero de 2021. Objetivos Presidido por el alcalde e integrado, entre otros, por representantes vecinales, representantes de la Corporación Local y entidades sin ánimo de lucro cuyo domicilio social o ámbito de actuación estén ubicados en el municipio de Almería, entre los objetivos del nuevo reglamento se incluye asesorar a los diferentes órganos municipales, sobre temas de su competencia; debatir y valorar los asuntos que presente el Ayuntamiento, especialmente los relacionados con el seguimiento y la evaluación de programas; fomentar la participación directa de personas, entidades y sectores afectados o interesado, proponiendo mecanismos más adecuados para una buena información, motivación y seguimiento de las actividades; potenciar la coordinación entre las diferentes instituciones o entidades, que actúen en el ámbito del Consejo, ya sean públicas o privadas; fomentar la aplicación de políticas y actuaciones municipales integrales, encaminadas a la defensa de los derechos de las personas; realizar o promover estudios, informes y actuaciones generales; contestar las consultas que puedan hacerles otros órganos de participación municipales o proponer audiencias públicas a cualquier área responsable de los servicios municipales, recogiendo todas sus actividades a través de un Informe que tendrá carácter anual. Modelo de Control Interno (MCI) Entre los once puntos del Orden del Día que han conformado esta sesión plenaria, incluyendo dos mociones y ruegos y preguntas, la Corporación municipal ha aprobado también, en su caso inicialmente y a propuesta de la Intervención Municipal, el Modelo de Control Interno (MCI) de la Intervención General del Ayuntamiento de Almería. Este acuerdo, que incluye un régimen de fiscalización e intervención limitada previa y un acuerdo de requisitos básicos municipal, pretende dar respuesta a las exigencias Real Decreto 424/2017, de 28 de abril. Sus objetivos son normalizar el ejercicio de la fiscalización de expedientes e implementar un régimen de control financiero que contribuya a mejorar la eficacia del control de toda la actividad económico-financiera del Ayuntamiento. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.