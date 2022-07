CSIF quiere frenar el convenio de la limpieza rubricado solo por CCOO

lunes 11 de julio de 2022 , 20:28h

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF Almería, sigue trabajando para evitar la consumación del nuevo Convenio de Limpieza de Locales y Edificios de la provincia de Almería, que solo ha contado con el respaldo de CCOO, el cual lesiona gravemente a un colectivo laboral conformado por más de 3.000 trabajadoras y trabajadores.

La última acción sindical de CSIF en el ejercicio del derecho dispositivo de las acciones legales, ha sido instar por escrito a la Inspección de Trabajo a que finalice sus investigaciones para evitar consolidar el nuevo Convenio de la Limpieza. El Sector de Empresa Privada del sindicato recuerda que la condición que, necesariamente, ha de cumplirse para firmar el convenio por parte de la patronal es la retirada de las denuncias a la Inspección de Trabajo interpuestas por los sindicatos participantes en la mesa de negociación en relación a la falta de equiparación con el Salario Mínimo Interprofesional de 2021.

Con la paralización de este proceso, los más de tres millares de trabajadoras y trabajadores de la limpieza dejarían de percibir 730 por persona y año, es decir de los 880 euros que las empresas adeudan a las plantillas, la parte empresarial pretende “compensar” a sus empleadas y empleados con 150 euros por este concepto, según ha explicado Paco Rueda, responsable de Empresa Privada de la central sindical.

En esta línea, “CSIF no va consentir que se produzca semejante chantaje para firmar esta miseria que sí ha respaldado CCOO, por lo que ha emplazado a la Inspección de Trabajo la continuación de las investigaciones y actuaciones lo más rápida posible hasta su resolución final”, explica el responsable sindical.

Por otro lado, Rueda recuerda que, el único agente social firmante, en este caso CCOO, se ha saltado completamente la “unidad sindical”, dado que UGT también se ha negado a respaldar el preacuerdo, por las graves injusticias que el convenio pretende legitimar.

Además de esta grave agresión, la central sindical apunta que el pacto también recoge otras lesiones laborales como la transformación del plus de transporte en plus convenio, lo que se traduce a que si se producen aumentos en el SMI quedarían absorbidos por este nuevo plus que sería salarial. Por tanto, los trabajadores y trabajadoras dejarán de percibir, en una estimación del sindicato, unos 60 euros mensuales menos de los que les corresponderían. Por otro lado, el acuerdo también pacta una “componenda” para interpretar el mismo plus de transporte del 2021 como un plus salarial para no tener que abonar los atrasos por ese año.

“El Convenio de la Limpieza es un verdadero despropósito que no podemos dejar que se materialice porque va en contra de la dignidad laboral de cientos de trabajadoras en la provincia. La patronal y el sindicato firmante deben recapacitar y establecer unos mínimos razonables y no maltratar a un sector fundamental, cuyo principal valor son las plantillas que forman parte de él”, ha concluido Rueda.