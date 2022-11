Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Ampliar Aprobados nuevos juzgados para Roquetas y Almería miércoles 16 de noviembre de 2022 , 11:52h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El subdelegado del Gobierno se reunió ayer en Madrid con el secretario de Estado de Justicia para conocer el detalle del nuevo órgano judicial en Roquetas El Consejo de Ministros ha aprobado la creación del séptimo juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Roquetas de Mar, uno de los catorce que se pondrán en marcha en toda Andalucía. El Real Decreto, a propuesta del Ministerio de Justicia, al que ayer se dio el visto bueno, responde a la voluntad del Gobierno de España de afrontar, atender y resolver la carga de trabajo existente en la Administración de Justicia. Además se aprueba también la puesta en marcha del juzgado número 11 de Almería de primera instancia e instrucción y el juzgado de lo Penal número 6 de Almería. La noticia de la creación del séptimo Juzgado de Roquetas de Mar coincidió con el encuentro que celebraron en Madrid el secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez y el subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, a propuesta de este último, para conocer el detalle del nuevo órgano judicial en Roquetas de Mar y el compromiso del Gobierno para seguir incrementado en el futuro el número de órganos judiciales de la provincia. La puesta en marcha de nuevos juzgados de Primera Instancia e Instrucción es el primer paso para que la categoría en los partidos judiciales ascienda de jueces a magistrados. La creación de esta nueva unidad judicial ya fue avanzada por el secretario de Estado de Justicia en su visita a Almería el pasado mes de mayo. En una reunión con operadores jurídicos, Rodríguez expuso algunas de las líneas principales del plan Justicia 2030 y sus tres pilares legislativos -las leyes de eficiencia procesal, organizativa y digital-, y anunció la intención del Ministerio de Justicia de crear dos nuevas unidades judiciales en Almería, una de las cuales será la puesta en marcha del séptimo Juzgado de Primera Instancia e Instrucción. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

