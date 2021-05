Economía Ampliar Aprobar las oposiciones a Correos ahora es más fácil miércoles 12 de mayo de 2021 , 16:25h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia

Lograr un puesto de funcionario es el sueño de muchos españoles, las ventajas y beneficios que tiene trabajar para el Estado son notables. El estudio de unas oposiciones se hace inevitable si se quiere optar por un empleo dentro del funcionariado. De entre todas las posibilidades, las oposiciones de Correos se presentan muy accesibles a cualquier interesado. Las posibilidades para conseguir plaza en Correos se amplían gracias plataformas de preparación online como Preparacorreos. Un site que ofrece un sistema de estudios basado en la tecnología, que incluye entre su fórmula la mejor app para opositores de Correos que facilitarán la formación de los participantes a las convocatorias de empleo laboral fijo de la empresa de correo postal. Con esta herramienta los estudios se podrán llevar a cualquier parte con absoluta comodidad. Se podrá estudiar en el ipad o con el smartphone cuando se esté de viaje, en el autobús, en el metro, en el descanso, durante el trabajo o en cualquier momento libre que se tenga. Así mismo, se aprovechará el tiempo para seguir preparándose para la oposición a Correos desde cualquier lugar. Prepararse para el funcionariado de Correos Las convocatorias para formar parte del equipo de funcionarios de Correos son de las más concurridas, ya que los requisitos necesarios para presentarse son fáciles de cumplir. Basta con ser mayor de edad (más de 18 años) y estar en posición del graduado escolar o del título de Educación Secundaria según la convocatoria a la que se presenta. Es posible que se incluyan otro tipo de valores que se tengan en cuenta en cada oposición, pero, en cualquier caso, como se ha visto, el rango de personas que pueden presentarse es muy elevado. Es, por tanto, necesario para aprobar con la mejor nota posible, acceder a los sistemas de formación más avanzados del momento. En este sentido, conviene hablar del nuevo lanzamiento de la web de formación online PreparaCorreos. Una plataforma que ofrece excelentes resultados a los estudiantes de oposiciones a correos gracias a su sistema formativo 100 % online que, en su constante ánimo de innovar, ha presentado su exclusiva aplicación móvil. Si estudiar de forma online presenta numerosas ventajas, como son la adaptación de los horarios a las necesidades particulares, la optimización de las horas de estudio o poder llevarlo a cabo desde cualquier lugar, ahora con la app todo es mucho más fácil y eficiente si cabe. La aplicación para opositar a Correos de PreparaCorreos Efectivamente, PreparaCorreos, la plataforma especializada en formar a todos aquellos que quieren aprobar unas oposiciones para trabajar como funcionario de Correos, ha lanzado la aplicación definitiva. Con esta App se tendrá absolutamente todo lo necesario para que el alumno se prepare para opositar con todas las garantías de éxito posibles. En un mundo donde el tiempo está cada vez más limitado, el esfuerzo por sacar unas oposiciones adelante es enorme, por lo que cualquier herramienta que sirva para facilitar esta tarea es bienvenida. Pero, si, además, se trata de una ayuda especialmente enfocada en facilitar la formación, es doblemente bienvenida. La aplicación permite que el usuario pueda elegir cuándo ponerse a estudiar, sin importar el lugar donde se encuentre. Tampoco va a ser necesario tener a mano un ordenador, ya que todo el contenido está disponible a través del teléfono móvil o de una tablet, dispositivos bastante comunes de llevar a cualquier parte. Por otro lado, es completamente gratuita, solo para alumnos de Preparacorreos. Qué ofrece la aplicación Esta aplicación no es la única que ofrece este tipo de complemento al estudio de unas oposiciones, pero, sin lugar a dudas, sí es la más completa. En ella, aunque su funcionamiento es muy intuitivo, se ofrece en primer lugar una guía explicativa. Con esta guía, en la pestaña “inicio de sitio” se aprenderá rápidamente a navegar por ella sin que se pase nada por alto. También se permite tener una visión general del curso, el estudiante podrá comprobar cómo va progresando en sus estudios. Y lo más importante, los contenidos se presentan divididos en carpetas para tenerlo todo siempre bien organizado y muy claro. Con estas divisiones el usuario podrá acceder rápidamente y en muy pocos clics al apartado que le interesa, que puede ser el del temario, los esquemas, los tests, los exámenes psicotécnicos, algunos exámenes simulados, e incluso vídeos explicativos, entre otros. Por último, también podrá ver las calificaciones que se han logrado en los exámenes y test para saber si realmente se encuentra preparado para ir al examen y opositar con garantías de éxito. Por qué presentarse a unas oposiciones de Correos Las razones para entrar a formar parte de este cuerpo de funcionarios no son pocas. Para empezar, es uno de los que más plazas convoca. Para corroborar esto solo hay que mirar las estadísticas de los últimos años, siempre ascendente, y se han llegado a ofertar hasta 4.000 plazas. Por otro lado, una vez que se consigue la plaza, las ventajas son las clásicas de alguien que trabaja para el estado, es decir, un buen sueldo (entre 15.000 y 18.000 euros al año, depende del cargo), vacaciones, seguros, cotizaciones… A los que hay que añadirles algunos exclusivos del cuerpo de correos, como son las ayudas a tratamientos médicos que no están cubiertos por la Seguridad Social, participación en los gastos de educación de los hijos desde que nacen hasta los 26 años, incluidos los gastos de universidad. También se incluyen los gastos educativos para hijos discapacitados y, previsiblemente, en poco tiempo, se apruebe la posibilidad de prejubilarse de forma parcial a los 60 años. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

