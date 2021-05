Capital Martínez Labella: “La presión ha sido clave para que el Gobierno reinicie las obras del Paseo Marítimo” miércoles 12 de mayo de 2021 , 16:31h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia La concejala de Urbanismo e Infraestructuras se congratula de que, tras dos años y medio paradas, por fin vuelva a haber máquinas sobre el terreno, así como del compromiso para conectar este tramo con el Paseo de Ribera





La concejala de Urbanismo e Infraestructuras, Ana Martínez Labella, se ha congratulado de que “por fin Almería vea trabajando máquinas en las obras de prolongación del Paseo Marítimo, tras dos años y medio paradas y un sinfín de excusas e incumplimientos. Solo cabe esperar que, reiniciados los trabajos, se cumplan los plazos previstos y las obras estén listas en diez meses”, ha expresado.



“Frente al desinterés del Gobierno para la reanudación de estas obras, la insistencia de los almerienses y de este Ayuntamiento, que además cofinancia la actuación con la aportación de un millón de euros, ha obligado al Gobierno a ponerse las pilas y sacar de la inacción este proyecto que, como todos los que tienen su sello, acumulan en nuestra provincia la condición del retraso, con todos los problemas que estos retrasos provocan”, ha explicado Martínez Labella, recordando en este sentido actuaciones con el mismo sesgo, como las obras de El Cañarete, que permitan la reapertura de la carretera que une Almería y Aguadulce, la conexión con la A-92 o la rehabilitación y puesta en uso de la Estación del Ferrocarril.



Más en concreto sobre las obras de ampliación del Paseo Marítimo, la concejala de Urbanismo e Infraestructuras ha insistido en “dar continuidad a esta actuación con la también comprometida realización de un concurso de ideas que venga a diseñar la unión del Paseo Marítimo con el Paseo de Ribera a través de un puente”, recuerda.



La edil popular espera del actual Gobierno de España un compromiso similar en el desarrollo del frente litoral al que tuvo el anterior gobierno para la recuperación ambiental del Delta del río Andarax, la continuación del actual Paseo Marítimo en la capital, la retirada de residuos, la rehabilitación de construcciones históricas existentes y la revegetación del entorno, todo ello con el objetivo de recuperar este espacio para la ciudad y el disfrute de los ciudadanos así como de una mejora ambiental de este espacio.



A su juicio, el desarrollo de Almería "no puede quedar paralizado ante la inacción del Gobierno de Pedro Sánchez, con obras que se demoran eternamente, una actitud que choca con el carácter dinámico de los almerienses y de una ciudad que no puede detenerse, a pesar de no estar entre las prioridades en la agenda del Gobierno. Afortunadamente, ahora sí contamos para la Junta de Andalucía, con un presidente, Juanma Moreno, comprometido con esta tierra y su impulso ya se está notando en la ciudad".

