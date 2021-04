Arranca el IV AmBioBlitz, el maratón de biodiversidad de la UAL

viernes 16 de abril de 2021 , 16:34h

La cuarta edición de este evento participativo de ciencia ciudadana sobre el estudio de a la diversidad ambiental se ha tenido que ajustar a las restricciones marcadas por la actual pandemia realizando casi todas sus actividades en formato virtual

La IV edición del AmBioBlitz, el ‘maratón de biodiversidad' organizado por el Centro de Colecciones Científicas de la Universidad de Almería, CECOUAL, que se está celebrando desde este jueves y se prolongará a lo largo de hoy viernes, ha tenido que cambiar su programación en el último momento debido a las circunstancias impuestas por la pandemia. Estaba previsto que las jornadas combinaran el modo virtual con el presencial, pero el aumento de contagios en la capital y el consecuente cambio al nivel de alerta 4 grado 1, ha motivado la suspensión de algunas actividades presenciales.



Este repentino revés no ha impedido que cientos de escolares hayan participado de forma activa en cada una de las programadas con el fin de concienciarles sobre la importancia de la biodiversidad.



Bioblitz es un ‘maratón de biodiversidad', un evento participativo de ciencia ciudadana donde el objetivo es registrar el mayor número de especies posible en un lugar y durante un tiempo determinado. En este caso, la Universidad de Almería le añade el prefijo Am- para hacer referencia a los aspectos ambientales que se puedan derivar de este inventario de biodiversidad. En este caso, y como ya se hiciera el año pasado, de forma virtual.



En su presentación el vicerrector de Investigación de la Universidad de Almería, Diego Valera, ha agradecido a la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento de Almería su apuesta por este evento que “muestra la apuesta decidida por la conservación de la naturaleza y la puesta en valor de la conservación y la biodiversidad. Con él, seguro que despertamos vocaciones científicas". ..



Además, ha indicado que gracias a estas jornadas “niños, jóvenes y adultos tomamos conciencia de la importancia de la biodiversidad". Algo que cobra cada vez más importancia puesto que, añade, “son numerosas las publicaciones científicas donde se advierte de que estamos en peligro de perder un porcentaje muy elevado de las especies del mundo. De ahí la relevancia del trabajo realizado en CECOUAL, para encontrar vías para preservar especies lo mejor posible y cuanto más tiempo mejor".



El vicerrector de Investigación también ha adelantado los trabajos que vienen realizando en el cuidado de la biodiversidad. “Estamos trabajando para hacer la información sobre las especies más accesible mediante la digitalización, así como la relativa a sus recursos genéticos". Además, se está realizando un diagnóstico ambiental enfocado a proteger, conservar e incrementar la biodiversidad.



“La UAL está plenamente convencida de la importancia de las colecciones biológicas, como muestra la apuesta decida en el Pabellón de Historia Natural de nuestra Universidad, del que estamos finalizando su construcción. De hecho, supondrá un punto de inflexión en Almería sobre las ciencias naturales. Los más jóvenes y los que somos algo menos jóvenes, podremos conocer de primera mano la fauna y flora autóctona, así como las investigaciones que se llevan a cabo en la Universidad de Almería sobre ciencias naturales; cubriendo uno de los objetivos de CECOUAL, como es mostrar la rica geo y biodiversidad de Almería", ha puntualizado Diego Valera.



A continuación, el vicerrector de Deportes, Sostenibilidad y Universidad Saludable, Francisco Javier Lozano ha indicado que “la Universidad tiene la capacidad de transformar la sociedad y un potencial formidable para dirigir el cambio necesario con el que hacer frente a todos estos retos que plantean los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU para 2030". Además, ha ido explicando los objetivos de sostenibilidad de la UAL, entre otros, cumplir con el VI Plan de Acción de Sostenibilidad Ambiental 2021, aprobado el pasado 25 de marzo en Consejo de Gobierno y elaborar el informe de ejecución de las acciones llevadas a cabo. Otro reto es cumplir con los objetivos de sostenibilidad en el marco de los 12 ámbitos marcados por Crue Universidades Españolas como docencia, investigación, energía, sensibilización, movilidad sostenible o la gestión de residuos, entre otros.



Por último, ha destacado la apuesta del Vicerrectorado por esta actividad con la que colaboran tanto dotándola de medios técnicos como de forma económica para llevar a buen término esta acción junto a CECOUAL, lo que supone “una garantía absoluta de profesionalidad, conocimiento y pasión por la sostenibilidad ambiental, con el fin de dejar un mundo mejor a las siguientes generaciones".



Esther Giménez, directora del Centro de Colecciones Científicas de la Universidad de Almería, CECOUAL, ha querido agradecer a los presentes su participación en esta nueva edición del AmBioBlitz UAL, especialmente a los vicerrectores de Investigación y de manera especial al Vicerrector de Deportes, Sostenibilidad y Universidad Saludable “por su especial implicación y por creer en la necesidad de hacer eventos de este tipo. Me refiero a la reconexión de la sociedad con la naturaleza". En su intervención ha lamentado que la sociedad viva alejada de la naturaleza sin darse cuenta de que depende totalmente de ella. “Estamos sumergidos en una crisis sanitaria derivada, sin duda, de una crisis ambiental. Es por ello que el conocimiento de la biodiversidad y su funcionamiento es esencial para mantenernos, porque no decirlo, con vida. La conservación, mantenimiento y fomento de la biodiversidad, ya no es solo tarea de unos cuantos, por razones egoístas, es una tarea de todos".



La directora de CECOUAL ha explicado que esta IV edición, se ha intentado adaptar a las condiciones sanitarias actuales por lo que "tenemos tan solo un 10 por ciento de participantes de las ediciones anteriores, un número suficiente para seguir concienciando, divulgando y aprendiendo de la biodiversidad de nuestro entorno".



La delegada de Desarrollo Sostenible, Raquel Espín, ha destacado la importancia de AmBioBlitz y de poder contar con el Centro de Investigación de Colecciones Científicas de la Universidad de Almería. Espín ha puesto en valor “el papel divulgador de esta iniciativa como eje transmisor además de conocimiento hacia el alumnado”.



De igual forma, la delegada ha querido agradecer la colaboración constante con la Universidad y con el Ayuntamiento de Almería en beneficio de la sociedad almeriense que tienen como ejemplo este proyecto innovador y que tiene como objetivo el estudio de la diversidad ambiental de nuestro entorno.



La concejala de Sostenibilidad Ambiental en el Ayuntamiento de Almería, Margarita Cobos Sánchez, ha dado las gracias a la UAL por aunar ciencia y biodiversidad, una unión en la que considera que también deben estar las administraciones y q encaja a la perfecccion con el Plan Botania para la protección y conservación del patrimonio verde de la capital. " El Ayuntamiento dirige la ciudad, pero tiene que ser con el conocimiento de los que más saben y en Almería tenemos la gran suerte de poder disponer de una universidad pionera en el análisis de la biodiversidad". También ha señalado que "tenemos un clima y una ubicación que nos permiten tener grandes especies de interés y nos vemos con la obligación de que los almerienses conozcan sus valores ambientales. Además, para nosotros es un honor incorporar zonas verdes de Almería a estas jornadas".



El decano de la Facultad de Ciencias Experimentales, Juan José Moreno Balcázar, ha centrado su discurso en los dos objetivos principales de AmbBioblitz: despertar vocaciones hacia la formación en ciencias ambientales y concienciar de que el mantenimiento de la biodiversidad, tanto en entornos urbanos como rurales, está en la base del bienestar humano.



“La alteración del equilibrio de los sistemas naturales por destrucción directa de hábitats, pérdida de biodiversidad, tráfico de especies, intensificación agrícola y ganadera, y los efectos amplificadores del cambio climático, aumentan notablemente el riesgo de aparición de enfermedades infecciosas transmisibles al ser humano. Manteniendo un planeta sano mejoraremos también la salud de los seres humanos", ha señalado el decano. Por todo ello, ha indicado que estas jornadas son de gran importancia para la Facultad de Ciencias Experimentales donde en el Grado en Ciencias Ambientales forman a futuros profesionales en ambientología.



En cuanto a la programación, la tarde de ayer se presentaron las plataformas de Ciencia Ciudadana observation.org e iNaturalist en las que los participantes se han dado de alta para los BioBlitz de la jornada de este viernes y la de mañana sábado.



Para la jornada de hoy también se han organizado cursos, Café con Ciencia, charlas y talleres con expertos, además de la proyección de cine científico. Esta tarde se realizará un BioBlitz a través de las plataformas observation.org e iNaturalist alrededor del domicilio de los participantes.



La jornada de mañana sábado ha sido suspendida debido al aumento de casos en la capital, que han elevo el nivel de alerta sanitaria en la misma. Estaba prevista la realización de un BioBlitz presencial en el Parque del Andarax, en el que iban a participar expertos en diferentes disciplinas y estudiantes del grado de Ciencias Ambientales para ampliar los conocimientos y ayudar a la identificación de las especies. Esta actividad ha quedado aplazada hasta que la situación sanitaria permita su realización.