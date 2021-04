La Biblioteca Central celebrará el ´Día del Libro’ con Interalmería TV

viernes 16 de abril de 2021 , 16:12h

Cualquier día es perfecto para dejarse llevar por la buena lectura de alguna de nuestras firmas favoritas. O para empezar aquel libro que nos recomendaron hace tiempo y al que hemos dejado apartado porque las novedades que nos gustan no nos dejan tiempo. O para descubrir a nuevos talentos. Todo ello no impide que, ante la cercanía de su efeméride anual, se pueda celebrar el día específico. Por ello, aunque el Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería se encuentra cerrando los últimos flecos de la próxima edición de la Feria del Libro, que se presentará la próxima semana y se desarrollará del 28 de abril al 2 de mayo en el Paseo de Almería, se va a sumar a la celebración del Día Internacional del Libro, el próximo viernes, 23 de abril.



La Biblioteca Central José María Artero será el escenario para una edición especial del programa ‘Almería Is Different’, que se emite en Interalmería Televisión. Un espacio que comenzará a las 18.30 horas y que durante una hora y media elaborará un relato televisivo y participativo de lo importante y apasionante que es el mundo de la literatura, desde numerosos formatos y desde puntos de vista distintos.



El concejal de Cultura, Diego Cruz, explica que “este programa será un prólogo perfecto para el arranque de la Feria del Libro, que comenzará la semana siguiente y que presentaremos en unos días porque las exigencias de la situación sanitaria actual nos ha obligado a ser flexibles con la programación, dadas las limitaciones y las restricciones de movilidad”. Diego Cruz asegura que “va a ser una edición muy especial, sobre todo si tenemos en cuenta que el año pasado tuvo que ser suspendida al coincidir con la fase más dura del confinamiento. Compartir la pasión por las letras es siempre un placer y estoy seguro de que los almerienses disfrutarán de su Feria del Libro porque vamos a darles numerosos motivos y propuestas para ello”.



Antes, en el programa especial del próximo viernes en la Biblioteca Central, se ofrecerá una mirada al mundo del libro desde distintos puntos de vista. Desde autores a cuentacuentos, de librerías a editoriales y, cómo no, también con la participación del público lector, que podrá mandar sus mensajes, opiniones o recomendaciones a lo largo de una emisión que contará con público presencial si las circunstancias lo permiten.

Nuevos horarios

Tras la reunión del Comité Territorial de Alerta de Salud Pública y dado que el Distrito Sanitario Almería ha subido a Nivel 4 Grado 1, la red de bibliotecas municipales adapta sus horarios y servicios a la nueva situación.



La Biblioteca Central José María Artero ofrecerá el servicio de préstamo y devolución de lunes a viernes, de 9 a 14.00 horas. La sala de estudio abrirá de lunes a domingo de 9.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 20.00 horas.



Por su parte, el horario de las bibliotecas de los barrios será también de 9.00 a 14.00 horas, abriendo los lunes en Cabo de Gata, el martes en La Chanca, el miércoles en El Alquián y el jueves en Los Ángeles. El Bibliomercado del Mercado Central abrirá los viernes, en horario de 10.30 a 12.30 horas.