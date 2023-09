Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

Arranca la Feria de la Villa de Níjar con una espectacular cabalgata

jueves 21 de septiembre de 2023 , 09:06h

Cientos de nijareños de todas las edades se han echado a las calles para disfrutar del comienzo de la Feria de la Villa de Níjar, que ha sido inaugurada en la noche de este miércoles por el alcalde, José Francisco Garrido, quien ha realizado el corte inaugural y el tradicional encendido del alumbrado en Cuatro Caminos ante la atenta mirada de los vecinos.

Tras el alumbrado, daba comienzo una espectacular cabalgata con un recorrido por las calles principales de la Villa, y después, se coronaba a las reinas y misters de estas fiestas, un acto presentado por el periodista Antonio Hermosa, y que fue seguida del saluda del alcalde y del pregón de María del Carmen Salinas.

José Francisco Garrido aprovechaba sus palabras para invitar a los numerosos asistentes a vivir esta Feria “con alegría, con cercanía, con hospitalidad, con unión y con cordialidad”. “Estoy convencido que, de lo mucho y bueno que tenemos la suerte de poseer en Níjar (la mejor artesanía de la provincia, el ser uno de los pueblos más bonitos de toda España, nuestro patrimonio histórico y cultural, nuestra gastronomía, el Parque Natural de Cabo de Gata, nuestra agricultura…) entre todo eso, como digo, lo mejor sin duda sois vosotros: los nijareños”, ha afirmado el alcalde, quien también ha subrayado que, si le dieran la oportunidad de elegir estar en cualquier otra parte del mundo, “tengo muy claro que no me movería ni un centímetro de donde estoy ahora mismo: porque no hay en el mundo un lugar mejor que este rinconcito llamado Níjar”.

Antes de despedirse, Garrido ha agradecido su labor a todos los que hacen posible el buen discurrir de estas fiestas, empezando por los miembros de la comisión de fiestas, sin dejar de lado a los trabajadores del Ayuntamiento, Protección Civil, Fuerzas de Seguridad, y a todos los que, de una u otra manera, aportan su grano de arena para que estas fiestas sean las mejores que se recuerdan.

La Feria de la Villa estará ofreciendo diversión hasta el domingo con un amplio abanico de actividades aptas para toda la familia. Sin duda, uno de los platos fuertes de ese programa de actividades es el concierto que tendrá lugar esta noche, donde el cantante Miguel Campello será el protagonista.