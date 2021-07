Arranca un taller de astronomía único en el mundo de los Cursos de Verano

lunes 19 de julio de 2021 , 16:06h

La astronomía es una de las temáticas que desde hace años se repiten en los Cursos de Verano de la Universidad de Almería dada la gran acogida que tiene entre profesionales y aficionados. Este lunes ha comenzado el curso 'Tú también puedes ser atró [email protected] ' que cuenta con la colaboración del Observatorio de Calar Alto y el Instituto de Astrofísica de Andalucía, entidades a las que la directora de los Cursos de Verano, Amalia Magán, ha agradecido su colaboración en la puesta en marcha de este innovador taller."Hace 2 años, sus directores, Antonio Puertas y Jorge Iglesias, vinieron a verme para presentarme su propuesta. Ellos habían realizado cursos sobre astronomía en ediciones anteriores de Cursos de Verano. Sin embargo, me proponían un taller con la gran novedad de permitir que los participantes utilizaran telescopios profesionales y realizaran observaciones en el Calar Alto. Para ello fue necesario adaptar los horarios a la franja nocturna, obviamente, pero la idea nos pareció tan interesante por su originalidad y por disponer aquí de este observatorio, el más grande de Europa continental y líder en muchos proyectos internacionales, que no lo dudamos", ha relatado la directora durante la inauguración.Una oportunidad única con la que los participantes "podrán, durante 3 días, convertirse en astrónomos profesionales y utilizar telescopios que usan astrónomos de todo el mundo. La propuesta ha sido un éxito de matriculación, pues en muy pocas semanas se agotaron las plazas. El formato taller y el reducido número de alumnos, 28, es una garantía de calidad en la interacción y aprendizaje de los participantes durante las sesiones", ha destacado Amalia Magán.Por último, ha agradecido la implicación tanto de sus directores, como de las entidades colaboradoras que respaldan este curso, así como la predisposición de los ponentes a participar y a los alumnos "por el interés mostrado en el mismo. Ha habido llamadas y correos preguntando por listas de espera, que ya piensan en la siguiente edición".Jesús Aceituno, director del Observatorio de Calar Alto, ha señalado que "este curso no podía pasar por alto tener aquí el observatorio más grande de Europa continental y un referente a nivel internacional. Estamos haciendo proyectos científicos que hablan de tú a tú a grandes instalaciones tipo NASA o Estación Espacial Europea, y, por tanto, se brinda a los alumnos una experiencia que es única que es observar a través de un telescopio profesional. Esto no es habitual, de hecho me atrevo a decir que es el telescopio más grande en el cual se hace esto y lo hacemos así porque pensamos que una imagen vale más que mil palabras y la experiencia que puedan vivir los alumnos se les quedará grabada en su retina para el resto de sus vidas".Antonio Puertas, codirector del curso, ha destacado que "lo realmente innovador es que vamos a poder utilizar ese telescopio como aficionados, no como profesionales, y eso es algo único en el mundo. Pero además, vamos a disfrutar del cielo de Calar Alto, que mirar allí solo a 'ojo desnudo' ya es un gozo. Y además de eso vamos a utilizar otros telescopios a nivel de aficionados para ver estrellas y galaxias desde allí". También ha explicado que el curso tendrá talleres sobre Stellarium, de ciencia ciudadana y "una serie de ponencias muy interesantes, viene por ejemplo el director del Instituto de Astrofísica de Andalucía. Por lo que creo que es un curso bastante completo y que será del interés del público."Este curso ha comenzado con la ponencia 'Introducción a la observación astronómica' a cargo de José Francisco del Águila, analista-programador de Viewnext.En ella ha explicado todo el equipamiento necesario para realizar una observación astronómica. "Comenzando repaso a la historia de la observación astronómica, para luego ir detallando el material necesario, desde los diferentes tubos ópticos que existen y para qué sirve cada uno, a los distintos sensores, tipos de cámara -si se quiere hacer astrofotografía- filtros y otro tipo de material necesario. Al final, he explicado, una vez que se han tenido claros todos los conceptos y lo que queremos observar, cómo prepararnos para la observación y las condiciones que necesitamos".En su ponencia ha señalado que la astronomía es una de las ciencias más antiguas porque desde el principio de los tiempos "ha habido curiosidad por los puntitos de luz del cielo y su comportamiento y cómo afectaban a la forma de vida, como a las cosechas". A lo largo de la historia esta curiosidad ha dado lugar a descubrimientos que han supuesto puntos de inflexión. "Por ejemplo en 1609, Galileo Galilei construyó el primer telescopio y se utilizó por primera vez tecnología para observar el cielo, antes se hacía a 'ojo desnudo'. Un telescopio que fue perfeccionando hasta conseguir algo inédito como fue ver las lunas de Júpiter, un gran descubrimiento pues supuso el cambio en las teorías de que La Tierra era el centro del universo". Otro paso importante, ha destacado del Águila, fue cuando se empezó a hacer astrofotografía a finales del siglo XIX. "Fueron pasos muy rudimentarios, pero gigantescos en esta ciencia, hasta llegar a la actualidad en la que existe una tecnología increíble para la observación profesional y para la amateur, sobre todo en los últimos años".