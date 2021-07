Clásicos en el Parque inaugura su ciclo de conciertos en Rodalquilar

lunes 19 de julio de 2021 , 16:01h





El evento cultural del verano del municipio como es Clásicos en el Parque vuelve este año renovado y con una programación más amplia en su décimo aniversario.



El pasado sábado, 17 de julio, se inauguró este festival con el concierto gratuito “Hamelin, con la música a otra parte” de Andreas Prittwitz y su Lookingback. Así, la Plaza del Tenis de Rodalquilar que contó con el aforo permitido al completo, recibió la actuación que abre el ciclo musical y a la que asistió la concejala de Turismo del Ayuntamiento de Níjar, Tonibel Sánchez. La edil quiso agradecer el trabajo de esta asociación y especialmente de Javier Rovira y destacó que “Son 18 ediciones y la madurez de este evento es más que evidente no sólo en su indiscutible calidad de todas y cada una de sus actuaciones, si no en que el público responde porque son conscientes de que Clásicos no defrauda nunca. En muchas ocasiones hemos hablado de la importancia en nuestro municipio del turismo cultural. Es cierto que es aquí donde podemos comprobar que ambos (turismo y cultura) van de la mano a la perfección y si a la música le sumamos el entorno como en el que hoy nos encontramos, pues la simbiosis es perfecta”. “Ahora más que nunca es deber de todas las administraciones el estar ahí con la cultura, apoyando porque si bien la pandemia ha afectado a nivel sanitario hasta límites insospechados, también lo ha hecho a nivel económico y ha sido el sector de la cultura uno de los más afectados por esta crisis sanitaria” recalcó Tonibel Sánchez.



Este año Clásicos ha ampliado el número de conciertos, que en esta ocasión serán nueve, y se le suman dos talleres, uno de ellos de música en familia y otro sobre musicoterapia.



La próxima cita será mañana, martes, a las diez de la noche en el patio de Los Espartales (Rodalquilar) con “Beethoven 251”, concierto en el que intervendrán: Laura Salcedo, violín; Cristina Mateo, clarinete; Víctor Ángel, oboe; Ángel Luis Quintana, Violonchelo; y Javier Rovier, piano.



Las entradas pueden adquirirse en www.clasicosenelparque.eventbrite.com