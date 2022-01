Capital Arrancan la urbanización del Barrio Alto jueves 20 de enero de 2022 , 09:26h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Con una inversión de casi 800.000 euros, la ejecución de este proyecto transformará una zona a la que llegarán, además de mejoras a nivel de infraestructuras, nuevos viales y nuevas dotaciones para el barrio El Ayuntamiento de Almería ha iniciado las obras de urbanización de Barrio Alto que, con una inversión de 770.106,92 euros, cuentan con un plazo de ejecución de ocho meses. En el arranque de estas obras visitaba esta misma mañana la zona la concejala de Urbanismo e Infraestructuras, Ana Martínez Labella, congratulándose de que por fin puedan verse de nuevo las máquinas, tras un largo proceso en el que han concurrido la obtención del suelo necesario - más de un centenar de fincas - como la demolición de aquellas viviendas afectadas por la nueva ordenación prevista para la zona. Esta actuación permitirá la reordenación y mejora de la accesibilidad sobre esta parte de la ciudad, propiciando la urbanización y nueva delimitación del ámbito comprendido entre las calles Pancho, Verbena, Martínez, Morales y Plaza Hornero, ámbito de actuación de este Plan Especial de Reforma Interior (PERI). Completando actuaciones de corporaciones anteriores, el contenido de las obras ahora en marcha, que ejecuta la UTE formada por ‘Construcciones Tejera y Megal Energía’, adjudicataria de los trabajos en un proceso al que concurrieron once empresas, vendrá a crear en esta parte de la ciudad nuevos viales, nuevas dotaciones, en definitiva, una nueva urbanización que responda a los anhelos y las reclamaciones históricas de este barrio. El ámbito de toda la actuación viene a sumar una superficie total de 8.878 m2, con una edificabilidad de 10.334 m2 de techo sobre las parcelas resultantes, propiciando la construcción de hasta 106 viviendas y locales comerciales. Las obras de urbanización incluyen la regularización de la red viaria así como nuevas dotaciones y espacios libres de acuerdo con lo recogido en el PGOU del año 98. La Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI), ALMERÍA CIUDAD ABIERTA, está cofinanciada al 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional-FEDER en el marco del Programa Operativo Plurirregional de España (POPE) 2014-2020. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

