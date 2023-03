Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital Arrancan las obras del nuevo Parque de La Goleta martes 28 de marzo de 2023 , 16:21h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La alcaldesa, María del Mar Vázquez, afirma que “seguirá trabajando para facilitar que los almerienses tengan cada vez más espacios para el encuentro y el esparcimiento en todos los barrios” El nuevo Parque de La Goleta, entre las calles Camino de La Goleta, Árbol del Amor y Árbol del Paraíso, ha iniciado esta mañana las obras que, con una inversión en su primera fase de algo más de 1,8 millones de euros y un plazo de ejecución siete meses, está llamado a convertirse en uno de los grandes parques de la ciudad de Almería, referente en accesibilidad, deporte, gerontogimnasia y juegos infantiles. Unos trabajos cuyo inicio lo marca el protocolario acto de primera piedra, presidido por la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, quien ha destacado la importancia que este proyecto va a tener en la consolidación de un barrio en expansión que culminado en una posterior segunda fase, “verá multiplicada por siete su superficie de estancia, juego y disfrute”. La regidora, además, ha reiterado su compromiso a seguir trabajando al frente del Ayuntamiento “para facilitar que los almerienses tengan cada vez más espacios para el encuentro y el esparcimiento en todos los barrios”. Acompañada por la concejala de Urbanismo e Infraestructuras, Ana Martínez Labella, el consejero delegado de Jarquil, empresa adjudicataria de las obras, José Luis Sebastián Fernández; el representante de la empresa AIMA, encargada de la redacción del proyecto, Álvaro Guil; el diputado provincial de Empleo, Promoción Económica, Iniciativas Europeas, Comercio y Empresa, Francisco Álvarez; concejales de la Corporación y miembros de la Asociación de Vecinos La Goleta, la alcaldesa ha puesto en valor la gran transformación que va a suponer “para el barrio, pero también para el conjunto de la ciudad” este nuevo parque que, con una superficie total de 7.000 metros cuadrados, quedará reorganizado de forma integral y dotado de juegos infantiles adaptados, más zona verde, elementos deportivos, biosaludables y otros específicos de gerontogimnasia. “En las ciudades modernas, los parques son islas verdes que contribuyen a la creación de un microclima adecuado que da más calidad de vida a los barrios, generan un aire más respirable, reducen la contaminación visual y acústica y ayudan a hacer unas ciudades más caminables”, ha explicado Vázquez, reiterando el compromiso municipal para seguir creando “nuevos espacios al aire libre dotándoles de equipamientos y servicios que puedan compartir niños y padres, jóvenes y mayores”. En su intervención, la alcaldesa ha recordado, a modo de balance, otras actuaciones ejecutadas en el barrio que ponen en valor esta zona y como parte del conjunto de la ciudad. Así ha enumerado la construcción y puesta en marcha del Espacio ALMA, la construcción de una pista de Pumptruck, la reordenación y señalización de aparcamientos y trazados de tráfico, el impulso a nuevos desarrollos de suelo o la cesión de parcelas a la Junta de Andalucía para la construcción de nuevas dotaciones: un instituto, un colegio y un centro de salud. Por su parte, el consejero delegado de Jarquil, José Luis Sebastián Fernández, ha querido agradecer al Ayuntamiento de Almería “su confianza para la ejecución de una obra de tanta importancia para la ciudad, la cual encaran, como es habitual en la compañía, comprometidos con su ejecución en tiempo y forma, así como, por supuesto, con la seguridad de trabajadores y vecinos” "Esta obra nos hace una ilusión especial, no sólo por la transformación que va a suponer para el barrio, sino porque además nos sentimos plenamente identificados con los valores y principios que la inspiran, tales como la sostenibilidad, el fomento de la vida saludable a través del deporte y la accesibilidad para todas las personas”, ha manifestado. Alvaro Güil, arquitecto y proyectista de esta obra, ha explicado que “el proyecto potencia aspectos como el de la accesibilidad y las zonas verdes existentes, con casi 1.500 m² de zonas de juegos infantiles, conectadas a través de caminos y zonas estanciales. Juegos para todas las edades, accesibles e inclusivos, que tendrán como hito principal una gran ballena, ocupando el centro geográfico del nuevo parque. En definitiva, será un parque de referencia de esta ciudad, que juega en su diseño y concepción tanto con las zonas de juegos, pavimentos, zonas verdes y mobiliario urbano”, ha concluido. Remodelación integral El desarrollo de las obras de esta primera fase reubicará los juegos infantiles, adaptados a niños con movilidad reducida y se modificarán los recorridos peatonales para ampliar toda la zona recreativa y de juegos. Todo ello manteniendo los árboles, multiplicando las zonas verdes, que bajarán a cota cero, aprovechando a su vez la actuación para resolver los accesos desde las calles circundantes. Un espacio que, además, aprovechará la sombra de los árboles actuales, más los nuevos, contará con 40 bancos de hormigón y 21 papeleras, y tendrá una superficie distribuida de la siguiente manera: 1.350 m² de juegos, 3.000 m² de zonas de estancia y 3.100 m² más de zona ajardinada. Se aprovecha para reemplazar todas las luminarias y se hará preinstalación de cámaras de vigilancia. En definitiva, un nuevo espacio destinado a disfrutar de la naturaleza, el encuentro y el deporte, concebido como un destacado elemento urbano dentro del proceso de expansión que vive esta parte de la ciudad, un proyecto de ciudad que se suma a otras actuaciones significativas de esta corporación, como el Parque de La Hoya. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.