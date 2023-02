Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital Arrancan los laboratorios de creación cultural del Proyecto CAMINA martes 21 de febrero de 2023 , 18:17h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Subvencionará con 234.000 euros iniciativas culturales en artes audiovisuales, escénicas y literarias, bellas artes y artes plásticas desarrollados en los seis laboratorios que conforman este proyecto Dieciséis colectivos y asociaciones se suman a partir de hoy al proyecto europeo CAMINA, incorporados a los laboratorios de creación cultural que se ponen en marcha, en el marco de esta iniciativa urbana, auspiciados por administraciones, Ayuntamiento de Almería, Diputación Provincial y Junta de Andalucía, y el resto de socios que conforman dicho proyecto: Fundación Arte Ibáñez Consentino, a través del Museo Doña Pakyta, Kuver Producciones, Escuela Municipal de Música (EMMA), EPTISA, Khora Urban Thinkers y Universidad de Almería. En el inicio de esta parte del CAMINA, cuyo objetivo principal es promover la integración socio-cultural a través de la cultura y la revalorización intercultural e histórica de la ciudad, creando itinerarios culturales a través de proyectos urbanos, la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha felicitado la “gran noticia que supone presentar estos laboratorios de trabajo, en donde empresas y emprendedores van a unir esfuerzos y desarrollar iniciativas que van a hacer de este proyecto un elemento transformador de Almería”. Con una subvención total de 234.000 euros, los laboratorios culturales se definen como grupos de trabajo, seis en total organizados en torno a disciplinas principales (artes audiovisuales, artes escénicas y literarias, bellas artes y artes plásticas), que trabajarán desde hoy en diseñar, producir y ejecutar una programación cultural alineada con la narrativa cultural CAMINA. La alcaldesa, acompañada entre otros, de la delegada de Justicia, Administración Local y Función Pública en Almería, Carmen Navarro, y del diputado de Promoción Económica e Iniciativas Europeas, Francisco Álvarez, ha destacado el “ilusionante y prometedor papel que no sólo de cara al futuro concreto del proyecto CAMINA, sino al impulso global de nuestra ciudad está tomando la sociedad civil, el sector privado y los emprendedores culturales almerienses a través de la colaboración público-privada”. “Almería crece porque estamos sabiendo convertirla en un escenario de interés para proyectos singulares, capaces de aprovechar el liderazgo de la creatividad y la cultura para transformar el territorio”, ha subrayado Vázquez, reconociendo en los laboratorios de creación cultural que se pondrán ahora en marcha una “oportunidad” de trabajar en ejes culturales que pongan en valor “no solo la capacidad cultural de nuestra ciudad sino también la ruta cultural que, con intervención física en tres escenarios diferentes, como el Museo Doña Pakyta, el Mesón Gitano y el antiguo cine Katiuska, una vez rehabilitado, conectará los barrios de La Chanca, La Almedina y el centro de la ciudad”. En este contexto, y destacando la colaboración público-privada para el desarrollo de este proyecto, con una inversión global de 5,4 millones de euros, financiados en un 80% con fondos europeos, ha insistido en apostar por la cultura como “elemento vertebrador de la ciudad, porque ningún tipo de desarrollo es sostenible si no se toma en cuenta la cultura”. El diputado provincial de Promoción Económica e Iniciativas Europeas, Francisco Álvarez, ha destacado que "Diputación, junto al Ayuntamiento de Almería, contribuye al proyecto CAMINA en el desarrollo de uno de sus ejes más importantes, los laboratorios de creación cultural. El laboratorio coordinado por la Diputación estará enfocado al cine y audiovisuales. Vamos a trabajar con la oficina de producciones culturales desarrollando proyectos que tengan un impacto social a través de las iniciativas culturales que se diseñen en colaboración. Con todo ello queremos impulsar la industria cinematográfica de la provincia". La delegada de Justicia, Administración Local y Función Pública, Carmen Navarro, ha destacado que “desde la Junta de Andalucía estamos encantados que el Ayuntamiento de Almería haya contado con nosotros como socios colaboradores para el desarrollo de este proyecto, concretamente incluyendo al Conjunto Monumental de la Alcazaba y al Centro Andaluz de la Fotografía con lo que ello significa en la ruta circular que conecta la Chanca-Pescadería, Casco Histórico”. Navarro ha añadido que “todos sabemos que la Cultura y el Patrimonio Cultural son un elemento importante en las estrategias del desarrollo de una ciudad, pero no siempre se aprovecha todo su potencial. Por ello, estas inversiones son cruciales para apoyar el desarrollo de los valores culturales y transmitir el patrimonio cultural material e inmaterial a esta generación y a las futuras generaciones”. Colaboración cultural El resto de socios principales de este proyecto han abogado por “la cultura como herramienta de colaboración y la cocreación colaborativa entre actores públicos y privados”, mostrándose convencidos de las posibilidades de un proyecto, CAMINA, llamado a ser un “referente” como fue en su día la elección del proyecto presentado por el Ayuntamiento de Almería entre las más de 220 propuestas presentadas a la convocatoria de la iniciativa sobre Acciones Urbanas Innovadoras del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) En su hoja de ruta, CAMINA diseña ahora su laboratorio de ideas con la participación de socios, entidades, asociaciones y colectivos de carácter cultural, comenzando entre sí a establecer los mecanismos de trabajo para los próximos meses. Estas entidades han sido beneficiarias de las subvención otorgada en el marco de la convocatoria abierta por el Ayuntamiento de Almería, resuelta mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local, el pasado día 17. El importe de las subvenciones otorgadas a las diferentes entidades oscila entre los 13.000 euros, en el caso de candidaturas individuales y los 39.000 euros, para el caso de colectivos agrupados. La composición de los laboratorios conforme a la selección realizada queda así: LABORATORIO ENTIDAD KUVER PRODUCCIONES ASOCIACIÓN CULTURAL AMIGOS DE LA ALCAZABA DE ALMERÍA FEDERACIÓN PROVINCIAL DE PEÑAS FLAMENCAS ALMERÍA FEALTA FEDERACIÓN ALMERIENSE DE TEATRO AFICIONADO JUNTA DE ANDALUCÍA. Centro Andaluz de la Fotografía ASOCIACIÓN CULTURAL GRUPO INDALO FOTO ASOCIACIÓN CULTURAL COLECTIVO FOTOGRÁFICO DESENCUADRE FUNDACIÓN MANUEL FALCES DIPUTACIÓN ASOCIACIÓN LA OFICINA PRODUCCIONES CULTURALES Forma agrupación con: FRANCISCO LUIS AGUILAR DÍAZ EVARISTO MARTÍNEZ RODRÍGUEZ JUNTA DE ANDALUCÍA. Conjunto Monumental de la Alcazaba de Almería. ASOCIACIÓN SOCIO-CULTURAL LA GUAJIRA Forma agrupación con: FUNDACIÓN INDALIANA PARA LA MÚSICA Y LAS ARTES JULIO FERRER BEJAR FUNDACIÓN DE ARTE IBÁÑEZ COSENTINO YO SOY EL OTRO ASOCIACIÓN CULTURAL Forma agrupación con: JORGE ANDRÉS MEDINA ZAPATA ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA ASOCIACIÓN INDANZA Forma agrupación con: ASOCIACIÓN A TODA VELA CAMINA es una iniciativa apoyada por la Unión Europea, que busca construir una narrativa cultural de la ciudad, conectando agentes culturales, sociales y vecinales con promotores culturales (socios del proyecto) para la creación de proyectos culturales y la puesta en valor de la diversidad cultural y el patrimonio almeriense, definiendo un eje cultural en torno a tres barrios de la ciudad, el Casco Histórico-Almedina, Centro Ciudad y la Chanca-Pescadería, concretado a través de tres espacios referenciales de la ciudad: el Mesón Gitano, el Museo Doña Pakita y el antiguo Cine Katiuska. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. 