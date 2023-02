Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital Toman posesión de nueve nuevos bomberos y un ingeniero de Edificaciones martes 21 de febrero de 2023 , 18:21h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia María del Mar Vázquez destaca “la vocación de servicio” de los profesionales y el “compromiso del Ayuntamiento” La alcaldesa, María del Mar Vázquez, ha felicitado a los nueve bomberos y al ingeniero de Edificaciones José Carlos Sánchez, que este martes han tomado posesión de su cargo como parte de la plantilla del Ayuntamiento de Almería y les ha dado la enhorabuena “por haber conseguido vuestros propósitos”. Acompañada por los concejales Juanjo Alonso, Ana Martínez Labella y María del Mar García-Lorca, además de otros miembros de la Corporación Municipal, la regidora se ha referido al Cuerpo de Bomberos de Almería como “uno de los más queridos, respetados y exigentes puesto que forma la primera línea de respuesta municipal ante situaciones complejas”, a la par que ha destacado “la vocación de servicio y entrega porque ponéis en riesgo vuestra vida para salvar la de los demás”. “Sois un activo imprescindible para este Ayuntamiento y por eso os tenemos tanto afecto, cariño y admiración”, ha señalado, al tiempo que se ha comprometido “a seguir trabajando para mejorar vuestra formación y que contéis con más medios humanos y materiales”. “Debéis sentiros orgullosos de lo que habéis conseguido porque no es fácil, pero no basta con ser buenos bomberos, debéis ser los mejores”, ha dicho, y ha tenido palabras para las familias que “siempre os han apoyado para conseguir vuestro objetivo”. La alcaldesa ha remarcado que “el compromiso de los bomberos con la sociedad almeriense está claro y el del Ayuntamiento con vosotros también”. Ante el jefe de bomberos, Francisco Bretones, los nueve bomberos han jurado su cargo en un Salón de Plenos lleno de familiares y amigos para recibir seguidamente el aplauso de los presentes. 20 años de servicio Por otra parte, María del Mar Vázquez ha puesto en valor los “más de 20 años de servicio en el Ayuntamiento” del nuevo ingeniero de Edificaciones, José Carlos Sánchez, “con una carrera de permanente evolución y progreso” y ha resaltado “la inquietud por seguir formándose y el afán de superación en ese objetivo de buscar la excelencia”, no en vano entró en el Ayuntamiento en 2001 como arquitecto técnico, se hizo funcionario de carrera en 2007 y cuatro años después obtuvo el Grado de Ingeniería de la Edificación, siendo ésta la plaza que ocupa por promoción interna. Desde que entró en el Ayuntamiento ha estado adscrito al Área de Urbanismo y después a la Gerencia. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

