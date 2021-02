Sucesos Arrestado por robar 26 aves valoradas en 10.000 euros sábado 27 de febrero de 2021 , 10:16h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia La Policía Nacional recupera 9 jilgueros sustraídos en El Alquián Agentes de la Policía Nacional en Almería han logrado recuperar 9 jilgueros de concurso que habían robados junto con sus jaulas, y han arrestado a una persona responsable de estos hechos. El día 15 de febrero se recibe una denuncia en la Comisaría Provincial de Almería, en la cual se hace constar que varios días atrás y del interior de una vivienda del barrio del Alquián de Almería, habían sido sustraídos 26 pájaros junto con sus jaulas tipo malagueñas. El denunciante refirió que se trataba de jilgueros de concurso, valorados en algo más de 9.000 euros, y que el tipo de jaulas usadas para su guarda alcanzaban los 1.350 euros en el mercado. La Policía Nacional relacionó este hecho con otro de similar naturaleza y proximidad en el tiempo, y en una calle perpendicular a la calle Magallanes. Inmediatamente la investigación condujo a un único sospechoso, quien tras ser oído en declaración por estos hechos, confesó el robo de las 26 aves con sus correspondientes jaulas, tras haber forzado una claraboya. Los agentes lograron que el arrestado hiciera entrega parte de las jaulas y pájaros sustraídos, en total 9, puesto que el resto habían sido vendidos. De esos nueve, cinco de ellos fueron entregados al primer denunciante al reconocerlos plenamente como suyos, y los otros cuatro al propietario del segundo inmueble dónde se perpetró otro robo similar, en la calle Perdigal de el Alquián. El detenido, que cuenta con una cuarentena de antecedentes policiales por delitos contra el patrimonio, ha pasado a disposición judicial y se enfrenta a un delito de robo con fuerza mediante escalo. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de #Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.