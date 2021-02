Sucesos Detenido por robar 90 palets valorados en 1.080 euros sábado 27 de febrero de 2021 , 10:12h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Ha ocurrido en Vícar, y lo hizo en días distintos

La Guardia Civil de Almería, dentro del marco de la Operación denominada “Camastro”, ha procedido a la detención del autor de un delito de continuado de hurto, tras sustraer 90 palets de una gran superficie comercial ubicada en el municipio de Vícar (Almería). Esta operación se encuentra enmarcada dentro del plan que desarrolla la Guardia Civil de Almería en la lucha contra el robo y hurto en explotaciones agrícolas y ganaderas y el plan de mejora en la seguridad del comercio en la provincia de Almería. La Guardia Civil inicia esta investigación a finales del mes de diciembre de 2020, tras la denuncia presentada por un representante de una gran superficie comercial en la pone en conocimiento de los agentes el hurto en dos días distintos de 90 palets, valorados en 1080 Euros. Durante esta investigación los agentes realizan la correspondiente inspección ocular y a través del uso de diferentes medios tecnológicos permiten situar en el lugar de los hechos al vehículo de alquiler utilizado para cometer los hurtos. Continuando con las gestiones necesarias, los Agentes no solo identifican al conductor del vehículo, si no que logran situarlo en el lugar de los hechos en los momentos en que se produjeron los hurtos e incluso localizan el lugar donde los depositaron posteriormente. Como resultado de esta operación, la Guardia Civil de Almería finaliza la investigación en el presente mes de febrero procediendo a la detención de un varón vecino de Viator (Almería) como autor de un delito continuado de hurto de Palets. Las diligencias instruidas junto con el detenido, han sido entregadas en el Juzgado Decano de Almería. Para más información pueden establecer contactar con la Oficina Periférica de Comunicación de La Guardia Civil en Almería en el teléfono 950621956/680411337.

