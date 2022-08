Capital Artesanos del barro de España, Portugal y Francia en la 30º Alfaralmería martes 23 de agosto de 2022 , 18:23h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La alcaldesa en funciones, María Vázquez, inaugura esta feria artesanal y destaca que “es una de las más importantes de nuestro país” Almería vendió en la edición de 2021 la pieza de alfarería más grande y de mayor valor económico de todas las ferias de España, un ánfora por la que se pagó 3.500 euros. Este dato aportado por el veterano Francisco Robles, alma mater de ‘Alfaralmería’, refleja la relevancia de la XXX Feria de Alfarería y Cerámica de Almería, que al mediodía de hoy ha inaugurado la alcaldesa en funciones, María Vázquez. La primer edil ha asegurado que “es uno de los actos más tradicionales de la Feria de Almería. ‘Alfaralmería’ se encuentra totalmente consolidada y son muchísimos los almerienses y turistas que esperan con ilusión su apertura para poder contemplar y comprar la mejor cerámica y alfarería de Almería, España y Portugal”. Esta frase la ha ratificado Francisco Robles, “todos los artesanos, los que están aquí y los que no han podido, que es la mejor feria de España. El Ayuntamiento de Almería da facilidades para exponer y las ventas son interesantes”. Tras la apertura, María Vázquez ha saludado a cada uno de los 21 alfareros y ceramistas que exponía sus piezas y esperan con ilusión esta cita señalada en rojo en el calendario, que se celebrará hasta el 27 de agosto, enmarcada en la Feria de Almería, y con horario de 11 a 14.30 horas y de 17 a 22.00 horas”. La 30ª Feria de Alfarería de Almería ‘Alfaralmería’ se distribuye a lo largo de 23 jaimas en un espacio entoldado, donde participan 21 alfareros (crean piezas de barro) y ceramistas (además de crearlas, pintan y decoran las piezas), una para talleres y una última para la exposición del concurso que se celebra entre los artesanos. Los participantes proceden de cunas de este oficio, como Talavera de la Reina (Toledo) o Salvatierra de los Barros (Badajoz), así como una amplia representación de la geografía española: Murcia, Jaén, Córdoba, Castellón, Ciudad Real y Salamanca, entre otros. Además, habrá tres talleres: Día 24 y 26: talleres de arcilla para niños (horarios 10:30 h., 11:30 h. y 12:30 h.), y el día 25: talleres de pintura de azulejos para niños (10:30 h. y 12 h.). Además, habrá una exhibición de la Experiencia Rakú, el día 25 a las 18:30 h. Se trata de una modalidad que emplea una técnica tradicional oriental en la elaboración, con el uso del fuego, vinculada en gran parte la filosofía y la estética zen, y en especial a la ceremonia del té. La alcaldesa en funciones ha animado “a los almerienses y los miles de personas que nos visitan estos días para que se acerquen a la Rambla, disfruten de estos trabajos artesanos, y si es posible, hagan sus compras. Porque se trata de un oficio artesanal que todos debemos cuidar para mantenerlo en el tiempo”. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

