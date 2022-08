Capital Siete participantes en el 26º Concurso de Gastronomía de la Feria de Almería martes 23 de agosto de 2022 , 18:29h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El jurado da pleno pase a la final en la que tendrán que elaborar treinta raciones de fideos a la marinera y una tapa libre El 26º Concurso de Gastronomía de la Feria de Almería ha vuelto hoy a escena tras dos años de ausencia. Uno de los grandes clásicos de las fiestas patronales de la capital y que este año vuelve a contar con el apoyo tanto del Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería como de Diputación Provincial a través de la marca gourmet, sinónimo de excelsa calidad, ‘Sabores Almería’. Una primera ronda, toma de contacto, que ha servido para comprobar las ganas de los participantes, en la mayoría de los casos debutantes, y que han preparado un plato libre para convencer al jurado. Tal ha sido así que ha habido ‘pleno al siete’, lo que significa que todos los candidatos han sido clasificados para la final. “El nivel ha sido muy bueno, se nota que conocen la gastronomía almeriense y que han usado productos de calidad como son los de nuestra tierra”, ha señalado Juan Fernández, de la Escuela de Hostelería de Almería y presidente de un jurado que está compuesto un año más por Paquita Pérez, de Restaurante La Encina y Marisol Castillo, fotoperiodista, a quienes se suman Leyre Carrique de Restaurante El Cabo y María Guernoun de Restaurante Marhaba. Sin computar para la final de mañana, de los siete participantes, tres han sido reconocidos hoy como los mejores platos. En primer lugar Esther Hakobyan, que participa por segunda vez, con un postre de trampantojo de tomate, realizados con mango y maracuyá, en segundo lugar, el Virginia de Castro, con gazpacho de sandía y tomate con yogur griego, y, en tercer lugar, María José Escánez con su marraná de pulpo. En estos dos casos es su estreno en el certamen. También debutan en el concurso Rosa Navarro, que ha realizado una muy tierna sangre con verduras almerienses, José Manuel Bretones, que ha hecho andrajos muy bien ligados en la salsa, y Antonio Campoy, que ha realizado un remojón de bacalao con bastante sabor a pescado. Todo un veterano es José Manuel Vargas, que lleva participando más de una década en solitario, pero que acompañaba años atrás a su madre Dolores. Toda una institución en el concurso que hoy ha apostado por unas migas de la sierra con la particularidad de unos pimientos del padrón injertados con pimiento almeriense. Los siete participantes optarán mañana a llevarse alguno de los tres premios, 600 euros para el ganador, 300 para el segundo clasificado y 100 para el tercero. Para ello, tendrán que cocinar desde las 11.00 de la mañana un plato de fideos a la marinera, además de una tapa de libre elección con la que sorprender al jurado. La diputada de Promoción Agroalimentaria, María Luisa Cruz, ha felicitado a los participantes en el Concurso de Gastronomía y les ha deseado suerte. Asimismo, ha destacado que "los platos que van a elaborar los participantes están realizados con los mejores productos de la provincia. Este es uno de nuestros principales objetivos a través de la marca gourmet 'Sabores Almería', difundir y defender los productos que se cultivan y elaboran en nuestra tierra". Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.