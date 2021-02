Economía Asealia: El referente en la venta online de mamparas y muebles de baño miércoles 10 de febrero de 2021 , 13:11h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia La firma especializada en la venta de productos de equipamiento y accesorios para el baño se mantiene entre las empresas que más han crecido en su segmento desde sus inicios en 2014. Los números avalan a la firma valenciana: más de 10.000 cuartos de baño decorados de manera total y parcial con productos de su catálogo, más de 7.000 clientes satisfechos, una media que supera los 4.000 pedidos al año a nivel europeo, más de 1.000 productos en su catálogo, 500 metros cuadrados de instalaciones en la capital del Turia y un compromiso de atención al cliente en caso de incidencia con un tiempo de respuesta inferior que no supera los dos días. Asealia, líder en crecimiento en su segmento Nacida en 2014 con la intención de aportar un toque de frescura, juventud e innovación al sector de las reformas del baño, la firma nacida originalmente en Valencia está formada por un equipo joven y dinámico que cuenta, en la actualidad, con presencia no solo en España, sino también en Portugal, Francia e Italia. Entre las claves de su éxito se encuentra la variedad de su extenso catálogo, la calidad de todos los productos que incluye y la eficacia de un servicio de atención al cliente comprometido en aportar una solución a cualquier incidencia en un plazo máximo de 48 horas. Expertos en la comercialización de productos para el baño, la plataforma ofrece soluciones para todo tipo de baños y clientes. “Nuestro catálogo no se centra en un único tipo de baño, ya que nuestra intención no es homogeneizar un estilo de decoración en concreto. Por eso ofertamos en nuestro catálogo soluciones adaptadas a todo tipo de necesidades: mamparas para duchas y bañeras frontales, esquineras, acrílicas, de acero inoxidable, platos de ducha de resina, de pizarra o muebles de dimensiones que oscilan entre los 45 y los 120 centímetros. Soluciones para todo tipo de usuarios”, afirma el equipo de la firma valenciana. “A día de hoy, una de las opciones más demandadas es la compra combinada de plato y mampara no solo por el descuento que ofrece nuestra plataforma al comprarlas en conjunto, sino porque suponen una oportunidad única para dar un toque distintivo al baño y no reformarlo por partes, con resultados notablemente más antiestéticos”, afirma el equipo de ASEALIA, que cuenta en su catálogo con casi una veintena de combinaciones de platos y mamparas de ducha de marcas referentes en el sector como GME Lorente, Kassandra, Profiltek, Forms and Design, Mc Bath, Syan o Aurea. “La calidad de los productos que ofrecen los proveedores con los que trabajamos y la asesoría de nuestro equipo experto nos han mantenido en la cresta de la ola desde nuestros inicios, manteniendo al cliente en el centro de nuestras actividades y tomándonos muy en serio sus necesidades”, comenta el equipo de la firma valenciana. Las reformas de baños, entra las más demandadas desde el inicio de la pandemia Desde que hace casi un año la OMS catalogara la expansión del coronavirus como pandémica, las constantes restricciones de movilidad y los sucesivos confinamientos domiciliarios para respetar las cuarentenas médicas y evitar la propagación del virus han revelado la necesidad de adecuar los espacios de las viviendas a las nuevas necesidades. “Tradicionalmente, el baño y la cocina han sido las partes más importantes para el propietario medio español, algo que se ha acentuado desde la declaración de la pandemia a principios del año pasado”, comenta el equipo de Asealia. A pesar de que el teletrabajo ha provocado que se habiliten despachos y estudios en viviendas que no estaban pensadas para incluirlos, no son las únicas zonas que han multiplicado su índice de reformas en comparación con los meses previos a la emergencia sanitaria. “Los salones lideran las zonas reformadas desde la declaración del estado de alarma el pasado mes de marzo, pero le siguen muy de cerca los baños. Es cierto que la pandemia ha dejado al descubierto las costuras de miles de hogares y nos hemos tenido que adaptar a un volumen de trabajo inusualmente alto para esta época del año”, afirma el equipo de reformas de Asealia. Y es que desde que el teletrabajo se ha asentado como modalidad preferente para combatir la expansión del virus y los alumnos de colegios, institutos y universidades se han tenido que adaptar a modelos de clase telemáticos, contar con espacios habilitados para llevar a cabo las distintas tareas simultáneamente de manera satisfactoria se ha antojado un reto mayúsculo para muchas familias, que se han visto obligadas a reformar su vivienda en vistas de que las restricciones de movilidad todavía van a prolongarse en el tiempo. “En España somos muy de hacer las cosas una vez puestos, lo que ha propiciado la ejecución de labores de reforma integrales, poniendo especial énfasis en los baños”, confirman desde la plataforma especialista en equipamiento de baño. “A día de hoy es el único lugar de la vivienda donde de verdad podemos relajarnos del estrés del teletrabajo, aparte del sofá, y eso el consumidor lo sabe. Por eso no es de extrañar que haya optado por decantarse por materiales de primera calidad como los que ofrecemos en nuestro catálogo, algunos de los cuales cuentan con un descuento adicional en nuestra tienda online”, sentencia el equipo de Asealia. La calidad del servicio de atención al cliente, clave en el crecimiento de Asealia La valoración media de los usuarios que han recurrido a Asealia para buscar equipamiento para el baño alcanza el sobresaliente, una calificación que se mantiene con el tiempo y que da buena muestra de los esfuerzos de la firma valenciana por continuar esta tendencia creciente. Tal y como puede extraerse de una experiencia de compra recogida en una opinión verificada en herramientas10, portal web especializado en la elaboración y difusión de extensas comparativas y guías de compra con algunas de las mejores opciones para el equipamiento del hogar, Asealia es una de las mejores opciones no solo para elegir el mejor equipamiento del baño a un precio competitivo, sino para llevar a cabo las labores de reforma de manera rápida, atenta y eficiente. Entre los motivos que han propiciado el auge de Asealia en el sector del equipamiento para baño no solo ha sido clave la gran variedad de productos de su catálogo y la altísima calidad de los productos que incluye: Asealia mantiene su compromiso de ofrecer un servicio de atención al cliente en caso de incidencia con un tiempo de respuesta que no supera las 48 horas, algo especialmente útil para dar respuesta a cualquier imprevisto acontecido en el baño. "Es gracias a nuestros clientes por lo que somos más grandes día a día", sostiene el equipo de Asealia. "Ponemos a su disposición un equipo de profesionales capaces de proporcionar asesoramiento experto a nuestros clientes para identificar sus necesidades y encontrar juntos las mejores propuestas de nuestro catálogo, y a ellos nos debemos por completo", sentencia.

