El PSOE acusa a Diputación de tratar mejor la deuda de los grandes municipios que la de los pequeños

miércoles 10 de febrero de 2021 , 13:08h

El Grupo Socialista señala que sólo los municipios de Almería, El Ejido y Adra acumulan juntos más deuda que los 97 de menos de 20.000 habitantes







El Grupo Socialista en la Diputación de Almería ha denunciado el trato de favor que dispensa la institución provincial a los grandes municipios deudores, a los que no penaliza por la deuda que mantienen con el ente supramunicipal, al contrario de lo que ocurre con los de menor tamaño que tienen delegado el servicio de recaudación de impuestos.



El diputado socialista Juan Manuel Ruiz del Real ha llamado la atención sobre la “abultada” deuda que mantenían con la Diputación, a cierre de 2020, tres grandes municipios de la provincia, en concreto los de Almería, El Ejido y Adra. En el caso de la capital, los impagos a la Diputación Provincial superaban los 698.000 euros; en cuanto a El Ejido, ascendían a más de 878.000 y, en el caso de Adra, alcanzaban los 868.000 euros. En total, sólo estos tres municipios adeudaban a la administración provincial más de 2,4 millones de euros, una cifra mayor que la que acumulaban los 97 municipios almerienses menores de 20.000 habitantes, que mantenían una deuda con la Diputación de 2,1 millones de euros entre todos.



Pese a estas cifras, desde el Grupo Socialista han señalado que, a los municipios que tienen encomendada a la Diputación la gestión de la recaudación, el ente provincial les retiene parte de los impuestos recaudados “para compensar, de oficio, los importes que pudieran adeudar a la Diputación en concepto de aportaciones a planes provinciales o el coste de los servicios que les presta, entre otros”. Sin embargo, “esta circunstancia no se da con los ayuntamientos de Almería, El Ejido y Adra, que vienen manteniendo desde hace años un alto nivel de deuda con la Diputación, sin que se les realicen compensaciones, retirada de asistencia o cualquier otra medida comparable a la que soportan los ayuntamientos que sí confían en la Diputación para la gestión de su recaudación municipal”, ha explicado Ruiz del Real.



El diputado socialista señala que a estos grandes ayuntamientos, a pesar de la elevada deuda que mantienen, “la Diputación les sigue realizando cuantiosas aportaciones, tanto directas como en especie, sin que les exija compensación o quita alguna que permita reducir los elevados importes que deben”.



En este sentido, Ruiz del Real considera que “los municipios menores de 20.000 habitantes podrían preguntarse si no les resultaría más ventajoso retirarle a la Diputación la encomienda de la recaudación, para que sean ellos mismos los que decidan sus planes de pago respecto a la administración provincial, como están haciendo los municipios grandes, sin que ello afecte a los planes de obras o asistencias nominativas que reciben”.



Ante esta situación discriminatoria, el Grupo Socialista le exige al equipo de Gobierno de la Diputación que trate a todos los municipios por igual, “independientemente de su tamaño y de su color político” y, sobre todo, que aplique la ley a los grandes, “del mismo modo en que se la aplica al resto de municipios de la provincia respecto a la extinción y retención de deudas entre entidades locales”.



Ruiz del Real también le ha recordado al equipo de Gobierno del PP la importancia de dotar de medios técnicos y personales al área de Gestión Tributaria. “Hemos consumido casi la mitad del mandato, pero el prometido nuevo programa de gestión tributaria, que llegó a estar incluso consignado presupuestariamente en 2020 con 600.000 euros, ni siquiera está en licitación”, ha lamentado. En este sentido, ha recordado que para 2021 la adquisición de esta herramienta está dotada con un millón de euros, por lo que confía en que no se pierda este importe, como ya pasó en 2020.



Además, el diputado socialista ha denunciado que tampoco hay rastro de las prometidas plazas de agentes de recaudación, que se encuentran a la fecha sin cubrir, y que se viene detectando la necesidad de personal en el área de Tesorería. “Todo esto redundaría en unos mejores datos de recaudación para los municipios de la provincia”, ha asegurado.



A la vista de estos retrasos, el PSOE lamenta “el tiempo perdido” para reforzar un servicio que resulta muy importante para los municipios de la provincia, pues les dota de una parte sustancial de sus recursos económicos.