Asempal advierte que una subida del SMI sería una losa para la recuperación

sábado 04 de septiembre de 2021 , 12:11h

facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar

Escucha la noticia





Para el presidente de la Confederación Empresarial de Almería, José Cano: “No es el momento de una subida. El tejido productivo necesita medidas que estimulen la recuperación de la actividad empresarial, la incorporación de las personas que aún permanecen en ERTE y la progresiva consolidación y creación del empleo, y no un incremento de los costes laborales y cotizaciones”.



La Confederación Empresarial de la Provincia de Almería, ASEMPAL, pide prudencia ante la realidad que viven empresas, pymes y autónomos que están haciendo un esfuerzo titánico por recuperarse de la crisis provocada por la pandemia, y señala que no es el momento para el alza del Salario Mínimo Interprofesional.



El presidente de ASEMPAL, José Cano, ha resaltado que estamos en el inicio de una recuperación lenta e incipiente, con indicadores aún lejos de la situación que había antes del inicio de la crisis. “Hay sectores productivos que experimentan pérdidas y otros están tratando que coger aliento tras un año y medio muy duro, sin apenas ayudas y con márgenes muy apretados, soportando además mayores incrementos de costes, como un precio desorbitado en la factura eléctrica y un alza de los costes de producción”.



Para Asempal, los efectos que causaría la anunciada subida del SMI lastrarían esa senda de recuperación, al incrementarse los costes laborales y cotizaciones, con la consiguiente reducción de la actividad productiva y su impacto en el empleo.



La subida del SMI también dañará a los autónomos. Este colectivo, con un gran peso en la provincia (61.393 personas) y que ha sido especialmente castigado por la pandemia y la caída del consumo, también sufrirán en sus bolsillos las consecuencias de la subida del SMI ya que verán incrementada su cuota de autónomos.



En esta línea, el presidente de la Confederación Empresarial ha recordado los análisis del Banco de España tras la subida del 22% del SMI en 2019, en los que se constataba la destrucción de empleos y un mayor impacto adverso en colectivos como el de los jóvenes o de personas con menor formación y cualificación.



Igualmente, para José Cano, aunque la decisión de subir el SMI es una potestad exclusiva del Gobierno, no se concibe que estos acuerdos no se adopten en el marco del diálogo social.



José Cano hace hincapié en que el tejido productivo necesita medidas que estimulen la actividad empresarial, la incorporación de las personas aún en ERTE y la progresiva consolidación y generación del empleo, y no un incremento de los costes laborales y cotizaciones.