Economía Ampliar Asempal premia a Enrique Martínez Leyva, Saneamientos Emilio Hernández y SAT Peregrín jueves 15 de septiembre de 2022 , 19:44h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El consejo general de Asempal ha concedido los Premios Empresariales 2022 a Enrique Martínez Leyva en la categoría 'Trayectoria Empresarial'; a Saneamientos Emilio Hernández SA en la categoría 'Iniciativa Empresarial' y a la SAT Peregrín en la categoría 'Compromiso Social Empresarial'. La gala, que se celebra el 30 de septiembre en el hotel Playadulce, supone la XI edición de los premios con los que la patronal quiere reconocer públicamente el buen hacer de las empresas de Almería y promover el valor social del empresario como motor de generación de empleo y bienestar social. En la presentación de los premios, el presidente, José Cano, ha señalado "ser consciente de que estamos viviendo momentos muy complicados, de mucha incertidumbre y que tenemos que luchar cada día por sacar adelante a nuestra empresa". "Por eso se trata de una edición muy especial: Queremos reivindicar el orgullo de ser empresarios y trabajar unidos en una sociedad que ansía unidad de acción y espíritu positivo", ha dicho. La entrega contará con la presencia del presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía, CEA, Javier González de Lara y Sarria; del presidente de la Confederación Empresarial de la Pequeña y la Mediana Empresa, Cepyme, Gerardo Cuerva, y del presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, ATA, Lorenzo Amor. La XI edición de los Premios Asempal cuentan con el patrocinio de CaixaBank, Grupo Cosentino, Primaflor, Grupo Parra y Grupo Vera Import. En línea con los ejes de acción que viene desarrollando Asempal 'Planeta, Personas y Bienestar', el consejo ha concedido tres distinciones a entidades que, en nuestra provincia, han mostrado un gran nivel de compromiso en esos ámbitos. Así, se ha destacado al municipio de Almócita, en reconocimiento a su esfuerzo a favor del autoconsumo energético; a la Fundación Jesús Peregrín, por la extraordinaria labor que realiza ayudando a personas vulnerables; y al Festival de Teatro de El Ejido en reconocimiento a su legado cultural, de reconocido prestigio nacional e internacional. Con carácter excepcional, Asempal ha querido distinguir este año a la Asociación Almeriense de Atención a la Dependencia en reconocimiento a la vocación de servicio y entrega de sus profesionales en el cuidado de los mayores, el colectivo más vulnerable durante la lucha contra la pandemia. El acto de entrega de los Premios será escenario también de la imposición de la Insignia de Oro de Asempal a Rosario Alarcón López. El consejo general de Asempal ha concedido a la empresaria almeriense la máxima distinción institucional de la confederación, en reconocimiento a su compromiso en la defensa del asociacionismo empresarial y su dedicación para visibilizar el empuje de las empresarias y emprendedoras de la provincia y la incorporación del talento femenino como elemento de competitividad y valor en las empresas. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.