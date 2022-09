Almería Ampliar PSOE valora los 35 millones de euros en becas que alcanzarán a más de 15.000 estudiantes jueves 15 de septiembre de 2022 , 19:46h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La senadora del PSOE de Almería Inés Plaza ha destacado este jueves los 35 millones de euros destinados a repartir en becas entre más de 15.000 estudiantes durante este curso académico tras el incremento de la partida a tal fin efectuada por el Gobierno central. Según ha desgranado la dirigente socialista en una nota, esta cifra obedece a los 18 millones de euros en becas previstos para Bachillerato y Formación Profesional y los 17 millones de euros para enseñanzas universitarias. La cantidad "supone un aumento de casi un millón de euros sobre el montante repartido el curso anterior", ha indicado. Plaza ha subrayado el trabajo del Gobierno central para "que nadie tenga que dejar de estudiar por motivos económicos". En este sentido, ha subrayado que, para el curso 2022/2023 "el Gobierno de Pedro Sánchez ha destinado 2.134 millones al abono de becas, lo que supone un 45 por ciento más que lo que se destinó a este apartado en 2017, cuando gobernaba el PP". "Estamos ante el mayor presupuesto de becas de la historia, del que se van a beneficiar este curso un millón de familias", ha indicado la senadora, quien también ha valorado la ayuda complementaria de 400 euros que recibirán los beneficiarios de una beca antes de final de año, aprobada por el Ejecutivo central para compensar los gastos derivados de la inflación. La responsable socialista el modelo "progresista, que cree en la igualdad de oportunidades, en la equidad y en la justicia social" del PSOE, el cual ha contrapuesto al que defiende el PP, que "además de recortar todo lo que puede, lo que hace es quitarle recursos a quien menos tiene y más lo necesita para dárselos a quien más tiene y no lo necesita", ha dicho. En este punto, ha afeado la decisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de "elevar hasta más de 100.000 euros el umbral de renta para poder beneficiarse de una beca autonómica, lo que supone quitar derechos a personas que necesitan esa beca para dárselos a familias que no tienen ese problema y que además deciden que sus hijos estudien en un centro privado". "Nos parece absolutamente injusto que el dinero de los impuestos de la clase trabajadora se destine a las rentas altas", ha añadido. La representante socialista también ha acusado al Gobierno andaluz de "elegir el mismo modelo, el de atacar a la educación pública de manera encubierta" tras la decisión del Ejecutivo de Moreno de "actualizar los precios de los servicios extraescolares y hacer que los incrementos recaigan en los bolsillos de las familias andaluzas". "Nos parece bien que se proteja a las empresas que prestan esos servicios, pero lo que tiene que hacer la Junta es asumir ese coste", ha defendido. En esta línea, también ha afeado a la Junta que "no haya tomado ninguna medida para extender la gratuidad en el primer ciclo de Educación Infantil y que tampoco haya renovado los libros de texto de los cursos impares en el curso en el que ha empezado a aplicarse la nueva ley educativa". "Para una cosa que es gratuita para las familias andaluzas como son los libros de texto, porque así lo aprobó el PSOE, los alumnos van a tener que trabajar con libros completamente desfasados y las editoriales, papelerías y librerías no han podido este curso vender su producto", ha lamentado. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

