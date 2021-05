Economía ASHAL colaborará con ARA en la prevención y tratamiento del alcoholismo lunes 03 de mayo de 2021 , 17:54h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Acaban de firmar un convenio con el fin de coordinar el tratamiento integral del alcoholismo en los trabajadores y empresas asociadas



Prevenir y tratar el alcoholismo en las empresas de hostelería de la provincia es una de las prioridades del reciente convenio suscrito entre la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Almería (ASHAL) y Alcohólicos Rehabilitados de Almería (ARA), a través de sus presidentes Pedro Sánchez-Fortun y José Salvador González Molina, respectivamente.



El convenio, con vigencia de un año renovable, contempla tanto la coordinación y planificación de actividades de prevención, como el asesoramiento, la divulgación de información o el tratamiento del alcoholismo entre los trabajadores de las empresas asociadas a ASHAL. Para ello, han previsto promover campañas de divulgación que permitan concienciar al colectivo sobre esta enfermedad y paralelamente trabajar en un plan integral de riesgos laborales vinculado al consumo de alcohol.



Para llevar a efecto los objetivos del convenio, ASHAL y ARA han previsto crear una comisión de seguimiento que se encargue tanto de marcar objetivos como velar porque éstos se cumplan y adaptar en cada momento la finalidad del acuerdo a las necesidades que se vayan detectando.



Pedro Sánchez-Fortun ha valorado "la importancia de un acuerdo que pone el foco en uno de los riesgos que conlleva trabajar en un establecimiento donde las bebidas alcohólicas están presentes. Somos empresas de hostelería pero también somos responsables y los primeros que tenemos muy claro que el alcohol se debe consumir con moderación. Este convenio nos va a permitir trabajar con nuestros empleados para que esto sea una máxima".

