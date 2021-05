Capital Carlos Sánchez entrega 7 diplomas de calidad turística SICTED lunes 03 de mayo de 2021 , 17:51h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia El reparto de distinciones a 27 empresas continúa en establecimientos como Aire, La Tahona, Las Botas, Hotel Gran Fama o El Zagal



El concejal del Área de Promoción, Carlos Sánchez, continúa entregando las distinciones de las 53 empresas adheridas al Sistema Integral de Calidad Turística en Destinos (SICTED) del Ministerio de Turismo, de las que 27 han obtenido el certificado que reconoce su compromiso para la mejora de la calidad.



Los establecimientos de hostelería y hoteles se han estado formando y han sido auditados para incorporar las medidas que les han recomendado para ofrecer un producto turístico de máxima calidad. De esta forma, Carlos Sánchez, comenzó con Brasería La Consentida, el Grupo Hotelero Nuevo Torreluz y Hotel Catedral.



Posteriormente, los diplomas que se han continuado distribuyendo para los establecimientos de la capital almeriense han sido para AIRE Ancients Baths Almería, que fue recibido por su gerente Blas Bonilla; La Tahona, recogido por el gerente, Mariano Ramírez, Bodega Las Botas, bajo la dirección de Pedro Sánchez; Restaurante Marisquería Baviera, dirigido por Pedro Sánchez-Fortún, Mesón El Zagal, con los gerentes Carmen Vargas y Tomás Hernández, Hotel Gran Fama con Nerea Maldonado y Avenida Hotel, con Antonio Aguilar.



El concejal de Promoción de la Ciudad, Carlos Sánchez, ha explicado que la certificación por el SICTED ha sido financiada íntegramente por el Ayuntamiento de Almería, “las empresas no han tenido que pagar nada, es nuestro compromiso con la calidad y el tejido empresarial”.



Este diploma les certifica hasta el año 2022, bajo el paraguas del Instituto de Calidad Turística de España. La finalidad del SICTED es la gestión integral y permanente de la calidad de Almería como destino turístico, en todos sus aspectos, con el reto de lograr la excelencia. Por ello, el concejal de Promoción de la Ciudad seguirá repartiendo más diplomas en las próximas semanas.

