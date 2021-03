Economía ASHAL prepara movilización en el primer aniversario de la “ruina del sector” domingo 14 de marzo de 2021 , 17:36h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia El próximo martes 16 de marzo se llevará a cabo una manifestación de vehículos por todo el centro de Almería “en defensa de la hostelería”



La Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Almería (ASHAL) se va a sumar el próximo martes, 16 de marzo, a la gran movilización que el sector prepara en toda España con motivo del primer aniversario de la “ruina del sector”.



Los hosteleros de Almería han previsto una manifestación en vehículos por todo el centro de Almería “en defensa de la hostelería” y para reclamar la atención de las administraciones dado que tanto el Gobierno de España como la Junta de Andalucía son con respecto a la UE y las comunidades autónomas, quienes menos ayudas directas han ofrecido al sector.



ASHAL ha convocado a sus asociados y a los principales proveedores y empresas de distribución a las 10,30 horas en el parking de Ikea, junto a gasolinera de Repsol, que deberán acudir con sus vehículos, camiones o furgonetas de reparto, para desde allí salir a las 11 horas por Federico García Lorca en dirección descendente.



‘Gracias por nada’, será el lema de la marcha que en la confluencia de Obispo Orberá girará hacia Puerta de Purchena, siguiendo por Paseo de Almería en dirección descendente hacia la Delegación del Gobierno sita en Paseo de Almería. La caravana de vehículos continuará hacia calle Reina Regente y, girará por Vía Parque para ascender nuevamente por Rambla Federico Garcia Lorca. En la confluencia de Calle Granada, girará nuevamente hacia Avenida Federico García Lorca y calle Obispo Orberá para pasar de nuevo por Puerta Purchena y Paseo de Almería. A la altura de la delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía, la caravana realizará una parada de unos 10 minutos para efectuar una sonora pitada.



Posteriormente, la caravana de vehículos se dispersará y únicamente los representantes de la Junta Directiva de la Asociación se desplazarán a pie a la calle Arapiles, sede de la Subdelegación del Gobierno en Almería, donde darán lectura de un manifiesto y arrojarán sobre un cubo de basura llaves de los establecimientos de hostelería, para escenificar la ruina que vive el sector y que ha obligado al cierre de locales. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

