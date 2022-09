Almería Así luce Cabo de Gata en #lavuelta22 miércoles 31 de agosto de 2022 , 21:26h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Kaden Groves se proclama vencedor en un vibrante sprint de una carrera que ha contado con 191,2 km de los que, más de 133, han transcurrido por suelo almeriense La Vuelta 22 ha protagonizado una espectacular etapa por las carreteras de la provincia de Almería con meta en el entorno de la Iglesia de Las Salinas en el Cabo de Gata. El australiano Kaden Groves (BikeExchange) se ha proclamado vencedor de la carrera en un emocionante y ajustado sprint con el que los aficionados al ciclismo de todo el mundo han disfrutado de la esencia de este deporte. Remco Evenepoel (BEL/Quick Step – Alpha Vinyl) sigue luciendo el maillot Rojo con 2 minutos y 41 segundos de ventaja sobre Primoz Roglic (SLO-Jumbo-Visma). El insulto de Canal Sur Insulto es solo una de las maneras en que puede definirse el lamentable "olvido" cometido por Canal Sur cuando informaba de la entrada de La Vuelta Ciclista a España "a Andalucía", sin mencionar que esa entrada se producía por Almería en la etapa 11, que precisamente era el motivo de la noticia, que en la 11 entra en Andalucía... pero tras decirlo, se pasan a contar qué ocurrirá en la etapa 12 y siguientes. Por si fuera poco, en toda la pieza informativa no se menciona a nuestra provincia ni una sola vez, mientras que sí se habla de Jaén, Córdoba o Granada, y se destaca que, por primera vez en 87 años, los corredores pasarán por las ocho provincias. En la noticia se meten totales de políticos granadinos y jiennenses, y se hace una entrada de la corresponsal en Salobreña (Granada) pero Almería y el Cabo de Gata son ignorados. Podría sacársele partido político a esta infamia, pero lo que demuestra es que desde el punto de vista profesional, algunos en Canal Sur siguen sin dar la talla periodística. ¿De verdad que nadie se ha dado cuenta de que se comienza hablando de la etapa 11 sin decir dónde se produce, y luego van directo a abundar en la 12 y sucesivas? ¿hay alguien ahí? La etapa 11 de La Vuelta, con un recorrido total de 191,2 km, partía esta mañana desde ElPozo Alimentación en Alhama de Murcia y, tras poco más de 50 km, entraba en la provincia de Almería con un total de 133,7 km que han pasado por Pulpí, Villaricos (Cuevas del Almanzora), Vera, Garrucha, Mojácar, Carboneras, Níjar (Agua Amarga, Rodalquilar, Ruescas…), con meta en el Cabo de Gata, en el término municipal de Almería. A la meta y a la entrega de trofeos han asistido el presidente de la Diputación de Almería, Javier A. García y la alcaldesa en funciones del Ayuntamiento de Almería, María Vázquez, que han arropado al vencedor de la etapa en el podio y han estado acompañados por los diputados provinciales Fernando Giménez, José Antonio García y María Luisa Cruz, y por el concejal de Deportes de Almería, Juanjo Segura, entre otras autoridades. El presidente ha destacado que “hoy todos los aficionados al ciclismo a nivel internacional han descubierto la belleza de nuestros paisajes y carreteras y que el destino ‘Costa de Almería' es uno de los mejores lugares del mundo en los que disfrutar del ciclismo en cualquier época del año. Fortalecemos el binomio deporte – turismo en la provincia como un eje clave para el sector turístico y la creación de riqueza y empleo”, y ha destacado que la caravana de La Vuelta, formada por más de 3.000 personas, ha pernoctado en hoteles de la provincia con un importante impacto en la economía almeriense. Por otro lado, el presidente ha recordado que la Institución Provincial ha redoblado su apuesta por La Vuelta y el ciclismo en los dos últimos años y que eso “nos ha permitido mostrar a más de 190 países y una audiencia de millones de personas que ‘Costa de Almería’ tiene espectaculares puertos de montaña, como el que vivimos el año pasado con el Alto de Velefique, o tramos llanos bañados por el Mar Mediterráneo como el que hemos disfrutado hoy. ‘Costa de Almería es un destino de contrastes donde podemos disfrutar de las cuatro estaciones del año en un mismo día”. Por su parte, la alcaldesa de Almería en funciones ha afirmado que “la llegada de los ciclistas flanqueados por nuestra icónica Iglesia de Las Salinas de Cabo de Gata nos ha permitido proyectar en todo el mundo este barrio costero de Almería, enclavado en pleno parque natural y que Almería es espacio privilegiado para acoger cualquier evento deportivo de máximo nivel”.

María Vázquez añade que "si ya era conocida esta joya de la corona por su belleza, sus playas nada masificadas, su gastronomía reposada de proximidad y, en definitiva, por ser el destino ideal para el turismo slow, gracias a La Vuelta ha aumentado su notoriedad internacional sin perder su esencia" Y concluye: "desde el Ayuntamiento de Almería no nos cansamos de reiterar que nuestra ciudad es un destino ideal para el deporte al aire libre, y esta etapa es un buen ejemplo, como La Desértica o la Titán Series". Una relación llena de historia con La Vuelta y Almería La etapa 11 de La Vuelta 22 ha sido la número 18 de toda la historia de esta competición que tenido su meta en la provincia de Almería. La primera vez fue en 1936: Granada > Almería, con victoria para Gustaaf Deloor. La última meta tuvo lugar el año pasado y fue la más espectacular de esa edición: Puerto Lumbreras > Alto de Velefique. Ganó Damiano Caruso. Además, el año pasado otra etapa tuvo su salida en Roquetas de Mar, en la zona de la urbanización. También la provincia, concretamente Almería capital, ha acogido dos salidas oficiales de La Vuelta en los años 1971 y 1974. Clasificación de la etapa 11 1- Kaden Groves (BikeExchange) 5 h. 3'14"" 2- Danny Van Poppel (Bora-Hansgrohe) mismo tiempo 3- Tim Merlier (Alpecin – Deceuninck) mismo tiempo Clasificación general 1- Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl Team) 2- Primoz Roglic (Jumbo – Visma) a 2' 41" 3- Enric Mas (Movistar) a 3' 03"

