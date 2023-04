Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

Así se gastaba el dinero el exinterventor de El Ejido condenado

domingo 02 de abril de 2023 , 06:00h

Se gastó más de 15.000 euros en caviar, 120.000 en celebrar su boda, y cobró unos seis millones de euros de empresas que trabajaban para el Ayuntamiento

El exinterventor del Ayuntamiento de El Ejido, José Antonio Alemán, es quien ha recibido la mayor condena de entre los procesados en la llamada Operación Poniente, con más de siete años de prisión, tras haber recibido más de seis millones de euros en pagos de sociedades que trabajaban para el Consistorio, según la sentencia consultada por Noticias de Almería. Se gastó más de 15.000 euros en caviar, casi 120.000 en celebrar su boda, y más de 135.000 euros en pieles, por ejemplo.

La Audiencia de Almería ha dictado sentencia condenatoria para 32 de las 47 personas implicadas en la Operación Poniente que afectó al Ayuntamiento de El Ejido, mediante la empresa mixta Elsur. Entre los condenados se encuentra el exalcalde del municipio, Juan Antonio Enciso Ruiz, el interventor municipal, jefes de áreas municipales importantes y un gran número de empresarios, familiares y testaferros de los principales acusados.

La Sección Tercera de la Audiencia dictaminó que desde la creación de una empresa público-privada, se han producido acciones que han beneficiado a grupos empresariales en detrimento del interés público y han contribuido al agotamiento de los fondos municipales, utilizando la empresa mixta como escudo.

Alemán canalizaba los ingresos que recibía por medio de dos empresas instrumentales, una era Sistemas de Dirección, y la otra Sociedad de Aparcamientos y Señalización, S.L.

El personal de Sistemas de Dirección lo formaban fundamentalmente familiares de José Antonio A. B. (hijos, ex mujer, sobrina, cuñada). La sociedad no dispone de infraestructura que justifique la facturación tan elevada. Sistemas de Dirección ha acumulado durante este periodo un importante patrimonio inmobiliario.

El principal mecanismo de obtención de ingresos por el acusado José Antonio A. tiene como centro la sociedad Sistemas de Dirección, S.L. Los ingresos así obtenidos simulan el pago de servicios prestados y son pagados principalmente por empresas que han obtenido subcontratas de Elsur, o de otras adjudicatarias de contratos municipales con el Ayuntamiento de El Ejido. Se trata de una sociedad instrumental, bajo su absoluto control, que ha generado entre los años 2002 y 2009 un montaje ficticio de facturación simulando aquella prestación de servicios mediante el asesoramiento a las distintas sociedades, que no ha existido, en ningún caso, debido a la inexistencia de contratos con sus clientes, ni informes, ni trabajadores cualificados para su elaboración, siendo el mismo prestado únicamente por José Antonio A. de forma verbal, encubriendo, de esta manera, el cobro de prebendas en atención a su condición de interventor municipal y consejero de Elsur, por un importe total de 7.496.779 euros, IVA incluido.

Durante el mismo periodo Sistemas de Dirección, cuyo objeto social era la prestación de "servicios financieros y contables", ha efectuado pagos por importe de 4.484.419,87 euros que responden a la adquisición de inmuebles, bienes y servicios de carácter privado y suntuario como viajes, vehículos, muebles o joyas, gastos no relacionados con la supuesta actividad económica de la misma.

Sociedad de Aparcamientos y Señalización, S.L. tenía como objeto social el "comercio al por mayor de otros artículos de consumo diario".Pertenece, como socia única y administradora, a la acusada Rosalía Gil del Valle, cuñada del acusado José Antonio A. B. , y esposa de su hermano el acusado Enrique Francisco A. B. .

Esta sociedad, durante los años 2002 y 2003 ha recibido ingresos de la mercantil Jardines del Poniente S.L., controlada por el acusado Juan Antonio G. M. , por importe total de 418.062,48 euros, IVA incluido, que no remunera ningún servicio real sino el pago encubierto de prebendas a José Antonio A. . De esa cantidad, Sociedad de Aparcamientos y Señalización transfirió a Sistemas de Dirección 346.497,80 euros, IVA incluido, que se desglosan del siguiente modo:

Año 2002: 250.977,80 €

Año 2003: 83.520 €

Año 2004: 12.000 €

La cantidad restante, ascendente a 71.564,68 euros, quedó a disposición de Rosalía Gil del Valle en la sociedad que regenta.

Por otra parte, entre los años 2004 a 2008, Sistemas de Dirección ha transferido a la Sociedad de Aparcamientos y Señalización una cantidad anual de 41.760 euros, ascendiendo a un total de 208.800 euros, IVA incluido, en el periodo indicado, que procedentes del cobro de prebendas, José Antonio A. ocultaba en dicha sociedad.

La acusada Rosalía Gil del Valle, socia única y administradora de Sociedad de Aparcamientos y Señalización desde su constitución, era consciente de la procedencia de los fondos que recibía su sociedad y colaboraba con su cuñado José Antonio en la ocultación de las cantidades referidas obtenidas por éste de la forma expuesta.

Las Sociedades controladas por el acusado Juan Antonio G. M. , que han transferido fondos a la mercantil Sistemas de Dirección, S.L. aparentando la prestación de servicios inexistentes, ascienden a 2.290.937,36 euros, conforme al siguiente desglose:

A.1. Multigestión Nuevo Ejido S.L., sociedad patrimonial de la familia G. , ha

llevado a cabo los siguientes pagos:

Año 2002: 34.858,14 €

Año 2003: 83.663,22 €

Año 2004: 249.165,20 €

Año 2005: 244.340 €

Año 2006: 236.220 €

Año 2007: 236.220 €

Año 2008: 59.055 €

En total: 1.143.521,56 €

A.2. GP Santander S.L., también patrimonial de la misma familia, ha realizado los siguientes pagos:

Año 2003: 125.506,40 €

Año 2004: 183.500,40 €

Año 2005: 256.332 €

Año 2006: 247.977 €

Año 2007: 247.977 €

Año 2008: 61.995 €

En total: 1.123.287,80 €

A.3. Lobelia Gestión S.L., sociedad subcontratista de Elsur ha pagado solo en el año 2007 la cantidad de 24.128 €.

B) Las Sociedades controladas por el acusado José A. R. , habituales subcontratistas de Elsur, que han transferido fondos a la mercantil Sistemas de Dirección, S.L. por servicios inexistentes, son:

B.1. Carseal Servicios, S.L., en el año 2005 pagó la cantidad de 29.000 euros.

B.2. Jarbauros Obras y Servicios, S.L., en el mismo año que la anterior le abonó la misma cantidad de 29.000 euros.

El importe total de la facturación referida asciende a 58.000 €.

C. La Sociedad CONTENEDORES LIROLA, S.L. propiedad por terceras partes de los acusados José Carlos Lirola López, Gabriel Lirola López y Francisco Javier Lirola López, mayores de edad y sin antecedentes penales, empresa subcontratista de Elsur y contratista del Ayuntamiento de El Ejido, ha pagado a la mercantil Sistemas de Dirección, S.L. por servicios ficticios las siguientes cantidades:

Año 2005: 259.840 €

Año 2006: 779.520 €

Año 2007: 779.520 €

Año 2008: 779.520 €

Año 2009: 584.640 €

En total: 3.183.040 €.

C) La Sociedad COLABORADORA DE GESTIÓN Y RECAUDACIÓN, S.L.,

administrada por el acusado Juan Julián H. V. , mayor de edad y sin antecedentes penales, empresa subcontratista de Elsur y contratista del Ayuntamiento de El Ejido fingiendo servicios de asesoramiento no efectuados por parte de la mercantil Sistemas de Dirección, S.L., y bajo el concepto de servicios financieros y contables, colaboraciones profesionales para la mejora de la gestión informática, mantenimiento de aplicaciones informáticas, ha facturado las siguientes cantidades:

Año 2002: 75.707,23 €.

Año 2003: 81.807,64 €.

Año 2004: 81.142 €.

Año 2005: 85.840 €.

Año 2006: 89.088 €.

Año 2007: 87.812 €.

Año 2008: 92.220 €.

Año 2009: 92.220 €.

En total: 685.836,87 €.

D) La Sociedad LAUPA GESTIÓN, S.L. (que posteriormente pasó a denominarse Euria Gestión, S.L, y, por último, Euria Sol, S.L.), propiedad del acusado Jesús A. G. facturó en el año 2005 a Sistemas de Dirección, S.L., por gestiones comerciales ficticias, la cantidad de 76.850 €.

E) El importe total de los pagos ilícitos recibidos por el acusado José Antonio A. B. a través de su sociedad Sistemas de Dirección, S.L. de las mercantiles anteriormente enumeradas, incluida la Sociedad de Aparcamientos y Señalización propiedad de su cuñada Rosalía Gil del Valle, asciende a la cantidad total de 6.641.162,03 euros.

Entre los años 2002 y 2009, José Antonio A. a través de la mercantil Sistemas de Dirección, S.L., llevó a cabo los gastos que se relacionan a continuación los cuales fueron sufragados con el dinero procedente de las percepciones ilícitas cobradas por el mismo.

ADQUISICIONES ENTRE 2002-2009 POR SISTEMAS DE DIRECCIÓN, S.L. (en €)

INMUEBLES 2.248.592,35

MOBILIARIO Y DECORACIÓN 232.336,32

GRUPO G. 57.152,87

COCHES 329.085,22

OBRAS 90.149,99

VIAJES 303.234,95

CEGA SERVICIOS PROFESIONALES 212.245,69

GASTOS PRIVADOS 101.039,18

ALQUILER C/GENERAL SEGURA 14.000,82

GRUPO A. 208.800

TRANSPORTE AÉREO 165.839,92

GESTION INTEGRAL STO DOMINGO 24.360

CAVIAR 15.601,28

BODA 119.844,26

ESPECTACULOS TAURINOS 11.145,60

HOTELES/RESTAURANTES 137.114,51

JOYAS/PIELES 135.284,50

OBRAS OFICINA AQUAMED 13.321,18

OTROS 65.271,23

TOTAL 4.484.419,87

INMUEBLES: Compras de inmuebles y gastos inherentes a las mismas.

MOBILIARIO Y DECORACIÓN: Adquisiciones de muebles y aparatos de uso doméstico.

GRUPO G. : Facturas emitidas por GP Santander S.L., mercantil patrimonial del acusado Juan Antonio G. M. , por los conceptos “Administración y gestión”, “Gestión comercial” y “Gestión administrativa”.

COCHES: Alquiler, compra o reparación de automóviles, adquisición de carburante, transporte por auto taxis.

OBRAS: Adquisiciones de materiales de construcción, pagos por trabajos de instalaciones eléctricas, pintura, carpintería y albañilería.

VIAJES: Pagos a agencias de viajes.

CEGA SERVICIOS PROFESIONALES: Facturas emitidas por Cega Servicios Profesionales S.L., sociedad perteneciente a una hermana de José Antonio A. B. y al cónyuge de aquella, ambos ajenos a la presente causa, por “Gestiones comerciales”.

GASTOS PRIVADOS: Pagos a entidades financieras, de telefonía y telecomunicaciones, a compañías de electricidad y aseguradoras, adquisición de ordenador personal.

ALQUILER C/ GENERAL SEGURA: Pagos por arrendamiento del piso 6º 2 en calle General Segura, 15, de Almería.

GRUPO A. : Facturas emitidas por Sociedad de Aparcamientos Y Señalización S.L., perteneciente a la acusada Rosalía Gil de Valle, por “colaboraciones profesionales”.

TRANSPORTE AÉREO: Pagos a empresas dedicadas al transporte aéreo de personas, en vuelos regulares o en vuelos privados.

GESTIÓN INTEGRAL ST. DOMINGO: Pagos a Gestión Integral Santo Domingo S.L., sociedad perteneciente a los acusados A. B. y G. M. , y a otro socio ajeno a la presente causa.

CAVIAR: Adquisiciones de caviar.

BODA: Pagos al Hotel Ritz de Madrid por la celebración de la boda y banquete entre los acusados José Antonio A. B. e Isabel C. S. .

ESPECTÁCULOS TAURINOS: Adquisición de entradas para los toros.

OTROS: Pagos por servicios financieros y contables y estudios sobre solares y viabilidad de arrendamiento.

En diciembre de 2005, Sistemas de Dirección, S.L., adquirió oficinas en el edificio sito en Puerta Purchena nº 14, de Almería. En 2006 fueron arrendadas a la sociedad ACUAMED, SA, no implicada en este procedimiento. El coste total de adquisición de estos inmuebles ascendió 586.273,64 euros. A esta cantidad hay que sumarle, en el coste definitivo, 188.092,16 euros, pagado por el acusado en dinero no declarado fiscalmente. El importe total de la renta pagada por Acuamed, durante el periodo 2006-2009, asciende a 263.092,72 euros, IVA incluido.

El intervenror, simulando retribuciones de personal de la mercantil Sistemas de Dirección, ha efectuado pagos a familiares, a su ex esposa María del Mar Prados Reyes y a sus hijos habidos en el matrimonio con ésta, María del Mar y Carlos A. Prados. Durante el periodo enjuiciado a su ex esposa le pagó la cantidad de 293.900,66 euros; a su hija, 141.993,98 euros y a su hijo, 94.673,20 euros. A la hija de su primo, Susana A. Sánchez, 119.907,81 euros, y a la hermana de su actual esposa, Ana María C. S. , 71.819,79 €. A tres empleadas del hogar que prestaban sus servicios en su domicilio particular, la cantidad de 40.617,56 €. Ninguno de los perceptores de las retribuciones ha sido acusado en esta causa.

El importe total de las mismas asciende a la cantidad de 762.913 €.

Por el alquiler de un local de 57 metros cuadrados sito en Paseo Pedro Ponce, 111 de El Ejido, propiedad de la acusada Isabel C. S. , esposa de A. , durante los años 2005 a 2009, Sistemas de Dirección pagó la cantidad de 248.080,60 euros más IVA, en total 287.703,43 euros, sin que desarrolle actividad comercial o empresarial en el local arrendado, y el importe pagado responde a una simulación que utiliza para transferir a su esposa fondos de procedencia ilícita que ésta ha invertido principalmente en la compra de inmuebles.

LA ESPOSA DE ALEMÁN

Durante el periodo 2002-2009, Isabel Carrasco percibe un sueldo neto como funcionaria del Ayuntamiento de El Ejido de 240.369,11 euros. Ha percibido ingresos de su marido , tanto a nombre de éste como de su sociedad, Sistemas de Dirección, S.L. y a los cuales les daba, a sabiendas, el destino por este indicado facilitándole de esta manera el poder ocultar los mismos y darles apariencia de regularidad.

Ha llevado a cabo entre 2002 y 2009 como principales adquisiciones de bienes y percepciones de ingresos los siguientes:

1) Inmuebles.-

-En el año 2002 es propietaria de una vivienda de 82 m2 en El Ejido con referencia catastral 9818002WF1691H0118ES. Su valor catastral es de 25.094,38 euros. La vende el 22 de julio de 2004 por un precio declarado de 85.000 euros.

- El 21 de octubre de 2005 compra a Aljoga Construcciones y Promociones S.A. un inmueble de 57 m2 en Paseo Pedro Ponce de El Ejido nº 111, Escalera E, puerta 2, de El

Ejido, por 116.000 euros, IVA incluido. En la misma fecha lo arrienda a Sistemas de Dirección S.L., la mercantil de su marido, que durante los años 2005 a 2009 paga en concepto de alquiler un total de 248.020,20 euros a Isabel C. , sin incluir IVA.

- El 22 de junio de 2006 compra a Construcciones Blau Verd S.L. un inmueble por precio de 185.720 euros, IVA incluido.

-En el año 2008 José Antonio A. transfiere 15.000 euros a la cuenta de la entidad Caixa Galicia nº XXXXXXX de la que son titulares Isabel C. y el propio A. y al año siguiente se traspasa todo el saldo de dicha cuenta, incluidos los 15.000 euros, a otra que es privativa de Isabel C. .

- El 17 de julio de 2008 compra a Promociones Murcia y Almería S.L. dos plazas de parking, la 272 y la 273, sitas en la Calle La Goleta nº 6 de El Ejido por precio global de 15.000 euros, IVA incluido.

- El 22 de julio de 2008 compra los siguientes inmuebles a CLIVIA S.A., por importe de 391.615,89 euros, IVA incluido, correspondientes a una vivienda sita en calle Argentinita nº 82 de Almería, portal o bloque III, y dos plazas de parking:

a) Piso 4ºD de 135 m2: referencia catastral: XXXXXXXXXX por 326.996,16 € más un 7% en concepto de IVA.

b) Plaza de parking nº 62 de 20 m2, sótano -1 y ref. catastral: XXXXXXXXXXXX por 18.000 € más un 7% de IVA.

c) Plaza de parking nº 80 de 26 m2, sótano -1 y ref. catastral: XXXXXXXXXXXXXXX por 21.000 € más un 7% de IVA.

- El 27 de enero de 2009 compra un inmueble a CLIVIA S.A., por 3.210 euros, IVA incluido. Es el trastero nº 86, de 8 m2, en sótano -1, Residencial Jairán, calle Argentinita nº 82, de Almería.

2) Planes de pensiones.-

Durante el periodo comprendido entre 2002 y 2007, ha efectuado aportaciones a planes de pensiones por importe total de 19.440 euros.

3) Cuentas bancarias.-

En la cuenta nº XXXXXXXXXXXXX, abierta en la entidad Cajamar y de la que es única titular, ha percibido aportaciones dinerarias de origen desconocido, normalmente mediante ingresos en efectivo, talones por importes inferiores a 3.000 euros en los que no es obligatorio identificar el ordenante, y transferencias de Sistemas de Dirección, S.L..

Entre 2004 y 2009 los ingresos en cuenta ascienden a 153.717,49 €. Ha sido titular de hasta once cuentas corrientes.

4) Vehículos.-

El 30-3-2004, compra un vehículo marca Mercedes, modelo C230, matrícula XXXXXXXXX, por importe de 44.000 euros, que paga con dinero que había sido ingresado en efectivo el mismo día en su cuenta de Cajamar, cuya procedencia no ha podido determinarse.

5) Participaciones sociales.

Figura como administradora y partícipe de dos sociedades, por las que no declara percepciones como administradora, ni dividendos como socia:

- Viasol Comunicaciones, S.L., (NIF XXXXXXX), constituida en 2001 y en la que en 2002 ostentaba una participación del 90% del capital social, que representa un nominal de

5.490 euros, si bien en la declaración de IRPF de 2007 consigna como valor de adquisición 5.429 euros. El 23 de enero de 2007 vende estas participaciones por precio de 5.429 euros.

- Calanaga 2002, S.L., (NIF XXXXXXX), constituida el 8-10-2002 de la que posee un 55% del capital por un nominal de 1.705 euros.

6) Asimismo en 2005, realiza una compra a la mercantil PYQ Vent del Maresme, S.L. por importe de 17.000 euros.