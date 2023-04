Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Juan José Martín Campos, elegido Deán del Cabildo Catedral. sábado 01 de abril de 2023 , 18:11h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Los canónigos del Cabildo Catedral han elegido a Juan José Martín Campos, como nuevo Deán de dicho colegio. Según los Estatutos del Cabildo, el oficio de Deán-presidente es electivo y temporal. El pasado 28 de febrero, Manuel Pozo Oller culminaba su trienio en el deanato. Por esta razón, el jueves 30 de marzo tuvo lugar en nuestra Catedral un Cabildo de elecciones, en el que por mayoría de votos fue elegido Juan J. Martín. Juan José es canónigo Magistral, y desde 2021 atiende -nombrado por el Obispo- el servicio religioso de la Catedral. La elección debe ser confirmada ahora por el Obispo. Una vez completado el proceso, anunciaremos oportunamente la toma de posesión. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

