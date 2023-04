Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Opinión Ampliar (Foto: malasombra) Ejemplaridad socialista Rafael M. Martos x directornoticiasdealmeriacom/8/8/26 Más artículos de este autor Por sábado 01 de abril de 2023 , 15:03h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La diputada socialista por Almería, Sonia Ferrer Tesoro, ha vuelto a dar una lección de ética y moralidad al atribuir al PSOE ejemplaridad en la lucha contra la corrupción en Andalucía. En una intervención en la Comisión de Interior del Congreso, Ferrer Tesoro ha defendido con vehemencia la gestión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha acusado a Vox y al PP de ser los verdaderos corruptos. Ferrer Tesoro ha recordado con orgullo que el PSOE ha sido el único partido que ha sabido reaccionar ante los casos de corrupción que han salpicado a algunos de sus dirigentes en Andalucía. Así, ha destacado que los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, condenados por el caso de los ERE, fueron elevados al Senado y a la presidencia del partido como muestra de su apoyo y solidaridad. "Eso es ejemplaridad, señorías, no como otros que abandonan sus escaños cuando son procesados o imputados", ha dicho refiriéndose a los exdirigentes de Vox Francisco Serrano y Rodrigo Alonso. La diputada almeriense también ha querido poner en valor el papel del Gobierno de Sánchez en el caso Cuarteles, una presunta trama de adjudicaciones irregulares en la Guardia Civil que afecta a varios mandos del cuerpo. Según Ferrer Tesoro, fue el propio Sánchez quien ordenó investigar el caso en 2018, aunque las irregularidades se remontan a 2013 y fueron detectadas por el Servicio de Asuntos Internos en 2016. "El PSOE no tolera la corrupción ni dentro ni fuera de sus filas. Por eso ordenó investigar este caso y por eso lo ha hecho público ahora, justo cuando se ha conocido su vinculación con el caso Mediador o del Tito Berni, que nada tiene que ver con nosotros", ha afirmado. Ferrer Tesoro ha concluido su intervención pidiendo al resto de grupos parlamentarios que reconozcan la ejemplaridad socialista y que dejen de utilizar la corrupción como arma política. "El PSOE es el único partido que puede presumir de haber luchado contra la corrupción en Andalucía y en toda España. Los demás solo saben mentir y difamar. Por eso les pido que se sumen al proyecto de Pedro Sánchez, que es el proyecto de la honestidad, la transparencia y la regeneración democrática", ha sentenciado. (Espero que hayan advertido el tono irónico de este comentario) Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Rafael M. Martos Editor de Noticias de Almería Periodista. Autor de "No les va a gustar", "Palomares en los papeles secretos EEUU", "Bandera de la infamia", "Más allá del cementerio azul", "Covid19: Diario del confinamiento" y la novela "Todo por la patria" 862 artículos @ndealmeria directornoticiasdealmeriacom/8/8/26 Todos los firmantes Valora esta noticia 0 ( 0 votos)