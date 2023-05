Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Así viene el tiempo hoy y el resto de la semana en Almería lunes 08 de mayo de 2023 , 08:20h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El tiempo en Almería se presenta muy favorable para los próximos días, con temperaturas suaves y cielos despejados. Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), hoy lunes 8 de mayo se espera una máxima de 17 grados y una mínima de 10 grados, con viento de componente oeste de 7 km/h y un índice UV de 8, que indica una radiación solar muy alta. Para el resto de la semana, las temperaturas irán subiendo progresivamente hasta alcanzar los 28 grados el martes 10 de mayo, el día más caluroso del periodo. A partir del miércoles 11 de mayo, las temperaturas descenderán ligeramente hasta situarse en torno a los 22-24 grados, con mínimas que no bajarán de los 14 grados. El cielo se mantendrá mayormente soleado durante toda la semana, con algunas nubes altas el jueves 12 de mayo. La AEMET recomienda a los almerienses y visitantes que se protejan del sol con gorra, gafas, crema y ropa adecuada, especialmente en las horas centrales del día, y que se hidraten bien. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.