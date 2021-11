Capital Asociaciones de personas con discapacidad colaboran en un Plan de Accesibilidad a Museos lunes 29 de noviembre de 2021 , 16:07h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Los planes de mejora, que se abordarán a través del Plan Turístico de Grandes Ciudades, partirán del diagnóstico sobre accesibilidad visual, física, cognitiva y sensorial elaborado por estos colectivos Al objeto de impulsar el Plan Municipal de Accesibilidad Turística y su desarrollo sobre los espacios museísticos, el Ayuntamiento de Almería ha adjudicado hoy sendos contratos para la realización de un diagnóstico de accesibilidad visual y fisica que se plasme en propuestas concretas para la mejora de dicho documento. Diagnóstico que el Ayuntamiento, en el marco del Plan Turístico de Grandes Ciudades, quiere extender al plano de la accesibilidad cognitiva y sensorial. Para ello, el Consistorio contará con los agentes sociales y colectivos que más conocen esa realidad de forma que puedan aportar su experiencia y conocimientos en el objetivo fundamental de seguir avanzando hacia una “accesibilidad universal”, como ha destacado el concejal de Promoción de la Ciudad, Carlos Sánchez. En ese diagnóstico de accesibilidad visual y física respecto de los espacios museísticos de la ciudad trabajarán a partir de ahora, adjudicados estos contratos, las empresas ‘Ilunion Accesibilidad SAU’ y la Asociación Verdiblanca, siendo esta parte de las actuaciones que el Ayuntamiento de Almería pretende impulsar en el marco del Plan Turístico de Grandes Ciudades, suscrito por el Consistorio con la Junta de Andalucía. “La ciudad de Almería busca ser una ciudad accesible e inclusiva tanto para sus vecinos como para los miles de turistas que cada año la visitan. En ese objetivo queremos potenciar el acceso de todas las personas a nuestros espacios museísticos y crear un turismo accesible para todos”, ha explicado Sánchez, recordando que estas son líneas de actuación en las que ya venía trabajando el Ayuntamiento, consecuencia de las reuniones que se han venido manteniendo con diferentes asociaciones para la elaboración de un plan municipal “que apueste por un turismo accesible, entendiendo ésta como una oportunidad fundamental para consolidar Almería como un destino de calidad”. “La colaboración de estos colectivos en ese diagnóstico resultará fundamental para hacer espacios museísticos universalmente accesibles, sumándose así a otras acciones como la inversión que realizamos todos los años en las playas y otras medidas que hagan de Almería una ciudad interesante como destino de personas con necesidades inclusivas. Es un derecho para las personas, y a la vez es rentable desde el punto de vista económico», ha reiterado el concejal. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

