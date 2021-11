Capital El Ayuntamiento mejorará el acceso al Paraje Dionisio de El Alquián lunes 29 de noviembre de 2021 , 16:45h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La Junta de Gobierno Local adjudica también las obras de construcción de un almacén agrícola en el huerto urbano municipal del barrio de Piedras Redondas, con una inversión de 17.756,69 euros Por importe total de 34.677,93 euros, el Ayuntamiento de Almería, a propuesta del Área de Agricultura, ha adjudicado hoy en Junta de Gobierno Local, a la empresa Fircosa Desarrollos S.L., las obras de pavimentación del camino de acceso al Paraje Dionisio, en el entorno agrícola del barrio de El Alquián Esta actuación, prioritaria en lo que respecta a la dotación de infraestructuras y de apoyo al sector agrícola, permitirá el arreglo de 780 metros lineales, con una sección media de 4,00 metros de ancho. La superficie total sobre la que se actúa con la ejecución de este proyecto es de 3.120 metros cuadrados. “En el Ayuntamiento de Almería estamos siempre al lado del sector de la agricultura, del que viven miles de familias directamente, bien con la cesión de agua desalada para riego o, como en este caso, con la mejora de los caminos rurales que atraviesan el municipio y que han sufrido daños como consecuencia de las lluvias torrenciales, produciéndose grandes socavones que comprometen la seguridad vial”, ha explicado el concejal responsable, Juan José Segura, recordando que estos trabajos “vendrán a mejorar de esta forma el acceso a zonas agrícola, el transporte de los productos hortofrutícolas y también la seguridad de todos los vecinos que viven y transitan por aquí”. Los trabajos en esta vía, que se desarrollarán en breve y que cuentan apenas con un plazo de ejecución de siete días, consistirán en la explanación y nivelación de terrenos, empleando medios mecánicos, la extensión y compactación de zahorra artificial, riego de imprimación con emulsión asfáltica, aplicación de una mezcla bituminosa en caliente en construcción de la capa de rodadura de los caminos y señalización vertical, de limitación de velocidad y de nominación de vías públicas. En los casos necesarios, se procederá también al fresado y barrido previo de las superficies de camino a reparar. Almacén huerto urbano En la misma Junta de Gobierno Local, el Ayuntamiento de Almería ha adjudicado las obras de construcción de un almacén agrícola en el huerto urbano municipal del barrio de Piedras Redondas. Los trabajos, con una duración prevista de cuatro semanas, consistirán en la ejecución de la acometida y red de saneamiento con la red municipal, reposición de firme y la construcción de una caseta con aseo accesible y taquilla/almacén de aperos. De planta rectangular, la superficie del almacén será de unos 12 metros cuadrados. Se incluirá también instalación fotovoltaica para iluminación y fuerza en la caseta. Vendrá a completarse así la dotación de este huerto que, junto a los ejecutados en los barrios también de Los Ángeles y Colonia Araceli, ha supuesto la inversión de más de 100.000 euros. En concreto este huerto urbano, para el uso de asociaciones vecinales, se encuentra situado entre las calles Sierra de Gredos, Sierra Morena y Antonia Mercé. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

