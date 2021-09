Sociedad Ampliar El Tarot Gitano y su poderoso poder ancestral Escucha la noticia Hay una gran variedad de barajas de tarot, como el egipcio, el de Marsella o el de Rider Waite por mencionar algunos, pero entre los más preferidos se encuentra el tarot gitano. Por lo general, el tarot es usado actualmente no solo para realizar predicciones, sino para guiar a quien lo consulte en el ámbito de su vida. Sobre todo, cuando surja algún tipo de inquietud o conflicto. Sin importar que se trate del amor, la salud, las finanzas, o lo laboral, esta mancia sirve para orientarte y ayudarte a tomar las decisiones correctas. La cultura gitana ha sido, desde siempre, una de las mayormente relacionadas con el arte de adivinación. Una de las herramientas que sus ancestros han utilizado es el mundialmente conocido tarot de los gitanos. A continuación, te invitamos a que descubras más sobre este tipo de lectura, una de las más reconocidas debido al vínculo tan estrecho de la cultura gitana con la magia. ¿De dónde proviene el tarot gitano? Se presume que la baraja tuvo su origen durante el siglo XIV, al mismo tiempo que otras variedades de barajas en otros países del continente europeo como Italia y Francia. Particularmente la baraja española, está basada en la versión de Marsella excepto por sus arcanos mayores y las cuatro reinas. Hasta el siglo XIX esta baraja se siguió fabricando de manera artesanal, es decir, las cartas eran elaboradas a mano. No fue hasta el año 1868, que Heraclio Fournier, un impresor de origen francés, dio a conocer el diseño que actualmente se conoce como la baraja española. A partir de entonces, el pueblo gitano tomó esta baraja como referencia para crear su mazo y usarla como herramienta para predecir el futuro. ¿En qué consiste una lectura de cartas gitanas? La lectura de estas cartas está basada en la baraja de Marsella, con la diferencia de que son 36 cartas en lugar de las 22 normalmente conocidas como Arcanos Mayores. Por medio de las cartas que conforman esta baraja, se puede obtener una amplia visualización de diversas situaciones, bien sean laborales, financieras o amorosas. El éxito de una lectura de las cartas del tarot gitano, dependerá de lo precisa que sean las interrogantes formuladas por el consultante, ya que este tipo de medio adivinatorio, no genera resultados cuando las preguntas realizadas son muy confusas o imprecisas. Por lo general, durante una tirada del tarot gitano se lanzan tres cartas, una para indagar sobre los eventos pasados, otra para aclarar la situación actual del consultante, y una tercera para los sucesos futuros. Un aspecto a considerar durante una tirada de estas características es que la persona que realice la lectura debe poseer un conocimiento previo sobre el significado de cada uno de los símbolos representados en las cartas. De igual manera, el consultante debe expresar sus inquietudes lo más claro posible para que el tarotista no se confunda en la interpretación de las cartas y esto dé como resultado una lectura poco exitosa. Si el tarotista es una persona de origen gitano, es decir, quien realiza la lectura de las cartas, es probable que para afianzar el propósito del consultante indique algún tipo de hechizo que permita fluir la energía sobre el ámbito que se desee aclarar. ¿Cómo sacar el mejor provecho de una consulta? Alrededor de las consultas llevadas a cabo por tarotistas gitanas, se han creado innumerables historias. Algunas son ciertas, otras son solo creencias o mitos infundados por la población. Una de las supersticiones más populares, es la de las gitanas que lanzan hechizos a sus consultantes cuando estos se retiran sin pagar, o cuando no están conformes con el pago. Esta creencia se basa en que las gitanas no tienen una tarifa fija por consulta, sino que dejan que el consultante decida cuánto puede pagar. Otra falsa creencia que se ha dispersado sobre las consultas de las cartas gitanas, es que esta baraja solo puede aclarar una duda por consulta. Este mito no es totalmente cierto, ya que sí se pueden responder a más de una interrogante, solo que se requiere de más de una tirada, es decir, una tirada de cartas por cada tema a consultar. Si todas las dudas están relacionadas con un mismo tema, la clave está en formular las preguntas de la forma más precisa y concisa posible. La tirada del tarot gitano Para lograr obtener una tirada satisfactoria, lo más importante es enfocarse en la pregunta que se realizará. Como ya se mencionó anteriormente, es necesario que la interrogante sea formulada por el consultante de una manera clara, tranquila y precisa. De esta forma, se evitarán equivocaciones al momento de interpretar el mensaje de los arcanos. Para cada tema a consultar, se deberán destapar tres cartas, una que hará referencia a los eventos pasados, otra para el presente, y una última para visualizar los que sucederá a futuro. Los símbolos representados en los naipes gitanos, son más fáciles de interpretar que los de otros tipos de baraja. La interpretación puede hacer referencia a personas concretas que se encuentran actualmente en nuestras vidas, y la manera como influyen en ella. Es muy importante que el tarotista encargado de realizar la consulta sea una persona con experiencia. Es decir, que tenga un conocimiento sobre los diferentes significados de cada una de las cartas que conforman esta baraja. Si se toma en cuenta esta sugerencia, se evitará caer en confusiones por una interpretación equivocada. Sin embargo, el tarot de los gitanos en particular, posee una simbología sencilla de interpretar, lo que no será un inconveniente para quien esté comenzando en este mundo esotérico, o para quien por curiosidad desee indagar sobre lo que le depara el futuro. Existen muchos tarotistas con la perspicacia necesaria para leer e interpretar tanto las cartas de origen gitano como los otros tipos de barajas. Pero nadie como una persona de origen gitano con el don de la clarividencia para efectuar esta tirada de las cartas del tarot. ¿Qué beneficios tiene? El tarot de los gitanos no solo es una herramienta que te permite conocer lo que sucederá, ya que te ofrece una visión detallada de las diferentes oportunidades que se te presentarán y orientándote sobre las decisiones correctas. Además, te ayudará a conocer tu interior y los sentimientos más ocultos. Actualmente, esta baraja es muy utilizada, tanto para los juegos de mesa como para apoyo en las artes adivinatorias. Los cuatro palos de la baraja son una guía muy beneficiosa para el mundo esotérico. Ellos representan los cuatro elementos básicos. El tarot gitano, también proporciona detalles muy concretos a quienes lo consultan, aportándoles una visión de las situaciones que pueden suceder en un futuro próximo. Valora esta noticia 0 ( 0 votos)