Aurelia Manzano expone 43 óleos en la Galería Alfareros

lunes 28 de junio de 2021 , 21:07h

La artista nacida en Almería y el diputado de Cultura y Cine han inaugurado esta mañana esta muestra que permanecerá abierta al público hasta el 13 de julio





La Galería Alfareros de la Diputación de Almería acoge hasta el 13 de julio una exposición de pintura de Aurelia Manzano Martínez. La artista, que lleva pintando muchos años, aunque esta es su primera exposición individual, ha estado acompañada en la inauguración de la muestra por el diputado de Cultura y Cine, Manuel Guzmán.



Precisamente, Guzmán ha dado la bienvenida a Aurelia Manzano, y ha subrayado que “es la cuarta exposición que traemos este año a esta galería de la Diputación de Almería. Agradezco a Aurelia Manzano que haya querido traer su obra a esta sala para mostrarla al público y desde aquí invito a todos los almerienses a que visiten esta muestra que estará abierta hasta mediados de julio y que no dejará indiferente a nadie”.



Aurelia Manzano nació en Almería, aunque pasó toda su juventud en Valdemoro donde estudió ya que es huérfana de Guardia Civil. La pintura ha formado parte de su vida desde muy joven. “He tenido etapas que he pintado mucho y otras que lo dejé totalmente, por motivos familiares”, ha asegurado esta maestra a la que la enseñanza le restó tiempo para dedicarse a su gran pasión.



En galería Alfareros presenta 43 obras de formatos pequeños, donde Aurelia Manzano se centra en los paisajes. “Pinto la naturaleza porque me encanta el paisaje. A excepción de dos pinturas que son acuarelas el resto son óleos, porque me gusta mucho esa técnica”, ha añadido.



Aurelia Manzando ha explicado porque está especializadas en formatos pequeños: “Es como mejor me siento, quiero seguir en estas temáticas, no quiero experimentar otras técnicas ni temáticas. Las marinas también me encantan y las plasmo en muchas de mis obras”. Se trata de su primera exposición individual en la galería Alfareros, aunque en dos ocasiones ha expuesto en dos colectivas en otra galería almeriense.