Deportes La EDM Costarítmica exhibe el talento de sus 180 alumnas en la Gala de Clausura lunes 28 de junio de 2021 , 21:10h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia El concejal de Deportes, Juanjo Segura, destaca “el excelente trabajo de la joven escuela, que cada año crece y ya logra medallas para Almería”



La Gala de Clausura de una escuela municipal es como el examen final y en la celebrada por el club Costarítmica, las más de 180 alumnas demostraron el talento que atesoran y que se ve reflejado en la calidad de las coreografías y en las medallas cosechadas a lo largo de esta difícil temporada protagonizada por la pandemia del Covid.



Con la presencia del concejal de Deportes, Juanjo Segura, y celebrada hace unos días en el Pabellón Moisés Ruiz, las jóvenes gimnastas se desplegaron entre iniciación y competición, tanto en individual como en conjuntos, expresando una belleza estética y técnica, que hizo las delicias del público, principalmente familiares, dentro de las máximas medidas de seguridad sanitaria.



El concejal de Deportes, Juanjo Segura, afirma que “la gimnasia rítmica es un deporte que exige disciplina, técnica y mucho trabajo y Costarítmica lo está haciendo muy bien, como se comprueba con las últimas medallas logradas. A pesar de su juventud, cada año va creciendo”. Además, ha recordado el importante impulso que supondrá “la creación del Complejo Deportivo Municipal de Costacabana, donde va una nave dedicada a la gimnasia, en sus tres disciplinas, artística, rítmica y acrobática, y que dará un salto cualitativo a todas las escuelas deportivas municipales”.



A su lado estuvieron el presidente de la EDM, Francisco Morales, y la coordinadora, Jessica Roca. Esta última afirma que “hemos estado trabajando esta temporada desde niños con 4 años que han disfrutado con la gimnasia rítmica y están aprendiendo las nociones básicas de este deporte, y luego las federadas, que están con un gran rendimiento, y seguiremos preparándolas para nuevas competiciones, entre ellas el Campeonato de España”.



Jessica Roca ha querido “agradecer de corazón a todos los padres por el esfuerzo que han hecho para que las gimnastas sigan yendo a entrenar, a mi equipo técnico por estar siempre al 100%, al Patronato Municipal de Deportes de Almería y a nuestras gimnastas por superarse cada día más”. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

