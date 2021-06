Cooperativas Agro-alimentarias valora positivamente las negociaciones de la PAC

lunes 28 de junio de 2021 , 21:04h

facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar

Escucha la noticia



Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía valora positivamente el acuerdo político del Trílogo (Comisión Europea, Presidencia de la Unión Europea y Parlamento Europeo) sobre el futuro marco de la PAC, alcanzado el pasado viernes tras tres años de negociaciones y ratificado hoy en el seno del Consejo de Ministros de Agricultura de la Comisión Europea.



Tras conocer los detalles del acuerdo, la federación está satisfecha por el reconocimiento que se le da a las regiones en la elaboración y presentación de los planes estratégicos nacionales, ya que permite mantener el modelo defendido por las cooperativas, las organizaciones agrarias y la Junta de Andalucía en su Declaración Institucional por la PAC, firmada en septiembre de 2020. No obstante, la organización muestra cierta preocupación por el diseño de la hoja de ruta del Ministerio de Agricultura para la PAC 2023-2027, que entrará en vigor previsiblemente el 1 de enero de 2023.



Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía espera que el departamento de Luis Planas escuche los planteamientos autonómicos y no yerre como hizo con la aprobación del Real Decreto 41/2021 para acelerar de forma brusca la convergencia de las ayudas directas durante el período transitorio (2021 y 2022). La unidad de acción de las cooperativas y las organizaciones agrarias consiguió un cambio de actitud en el ministro, quien prometió revisar la convergencia para la campaña 2022 y seguir el calendario marcado por Europa, en el que se recoge el objetivo de alcanzar el 85% del pago medio en 2026.



Con estos antecedentes, Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía sostiene que estará alerta al Plan Estratégico Nacional elaborado por el departamento de Luis Planas para que no vuelva a poner en peligro el futuro de un campo diversificado y competitivo como el andaluz, tal y como se reconoció en el marco 2014-2020.



Por otro lado, la federación insiste en que prestará atención a la definición de conceptos como agricultor activo (antes conocido como genuino) o de los ecoesquemas, ya que pueden representar entre un 20% y un 25% del presupuesto total. También estará atenta a la decisión de establecer o no un techo en las ayudas (el conocido como capping).



El sector ya ha trasladado todas estas preocupaciones al Gobierno regional y a la titular de Agricultura, Carmen Crespo, de quien dependerá la defensa de un modelo agrario diversificado y competitivo como es el andaluz, y que representa el 37% del Valor Añadido Bruto (VAB) de España, en las negociaciones del Plan Estratégico Nacional, cuya presentación a las comunidades autónomas está prevista para julio.