Autores y editores analizarán la encrucijada del libro de arte ante la era digital

lunes 31 de mayo de 2021 , 16:40h

Del 19 al 21 de julio se desarrollará en Rodalquilar el curso ‘Tacto, mirada y lectura: la edición del Libro de Arte en la era virtual'. Contará con la participación del ex ministro de Cultura, José Guirao y del fotógrafo y periodista, Gervasio Sánchez, entre otros.









En un entorno privilegiado y una localidad muy ligada al arte como es Rodalquilar, se va a celebrar del 19 al 21 de julio el Curso de Verano ‘Tacto, mirada y lectura: la edición del Libro de Arte en la era virtual' dirigido por Miguel Gallego, director de la editorial de la Universidad de Almería, y Rafael Doctor, gestor cultural.



La evolución del arte, desde las vanguardias históricas hasta el siglo XXI, según los postulados de Walter Benjamin en su célebre ensayo sobre arte y su reproductibilidad técnica, ha conllevado la democratización del arte y la pérdida del aura. “Es posible que, más que pérdida, lo que se haya producido es la creación de otro tipo de aura de la que serían buen ejemplo los libros de arte: producto artístico democrático u objeto de lujo en el mercado cultural”.



“El curso es una reflexión del hoy en día de algo tan particular y conocido y usado por todos como es el libro de arte, el libro que no solo cuenta una historia, sino que ocupa un espacio en nuestra vida, que queremos tener cerca, al que nos acercamos de forma distinta a un libro convencional. El libro de arte tiene unas connotaciones, un desarrollo, comercio, autores y forma de hacer propios, y en este curso vamos a analizar su situación actual en España", ha explicado su director Rafael Doctor.



El marco planteado va desde el estudio del propio libro de artista como objeto, y como proyecto de algunas editoriales y museos, a la consideración del mismo como producto de arte comercial, oscilando, por tanto, entre la democratización y el lujo en el contexto artístico contemporáneo. Además, los ponentes analizarán el futuro del libro de arte. “El título del curso hace referencia al tacto, a la fisicidad de ese objeto, pero es verdad que vivimos en un mundo virtual donde la difusión de la cultura va más por lo digital, por eso en este curso vamos a dialogar en torno a esa encrucijada que se crea entre la impresión tradicional y el mundo digital actual", ha explicado Miguel Gallego.



Para ello cuentan con representantes de la edición, tanto comercial como creativa, historiadores y teóricos del arte, que repasarán el lugar del libro de arte en la historia, así como artistas plásticos y autores de fotolibros o libros de autor. También contarán la perspectiva de los coleccionistas que, en muchas ocasiones, son los principales protagonistas a posteriori del devenir de estos objetos de arte.



“Es un encuentro de todas las partes que intervienen. En España está siendo algo nuevo, pero fuera es ya una realidad. Hay subastas específicas para ellos, galerías en todas partes del mundo dedicadas a estos libros, porque son libros que al final se venden como una obra de arte", indica Rafael Doctor.



Entre los ponentes, destaca la presencia del ex ministro de Cultura, José Guirao, del periodista y fotógrafo, Gervasio Sánchez (autor de más de una docena de libros fotográficos), del pintor Jorge Galindo, o de las fotógrafas de la Agencia Magmun Cristina De Middel y Cristina García Rodero.



Este curso está dirigido a un público muy amplio “como artistas, fotógrafos, pintores, estudiantes de Bellas Artes, estudiantes de Literatura... El libro de arte es un lugar donde se reúnen muchos intereses y especialidades", ha señalado Miguel Gallego.



La información sobre el alojamiento, la programación del curso y el enlace para acceder a la matriculación están disponibles en la dirección: https://www2.ual.es/cverano/oferta-de-cursos/curso/32/tacto-mirada-y-lectura-la-edicion-del-libro-de-arte-en-la-era-virtual.