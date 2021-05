Capital Paola Laynez destaca el trabajo de la Asociación de Esclerosis Múltiple lunes 31 de mayo de 2021 , 16:26h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Junto a la concejala de Seguridad y Movilidad, María del Mar García Lorca, ha participado en la lectura de un manifiesto con motivo del Día Internacional de esta patología



Cada 30 de mayo se conmemora el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, por ello la Asociación de Esclerosis Múltiple de Almería (AEMA) ha desarrollado hoy el principal acto reivindicativo. En él, la concejala de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, Paola Laynez, ha resaltado la importancia de que todos nos concienciemos del día a día de quienes sufren la enfermedad y la necesidad de visibilizar el trabajo de la asociación, ya que “gracias a AEMA las familias y afectados tienen una amplia cartera de servicios que ayudan a mejorar su calidad de vida”, ha añadido, insistiendo que desde el Ayuntamiento “vamos a seguir estando a su lado por la gran labor de apoyo hacia las personas afectadas”.



Acompañada de la concejala de Seguridad y Movilidad, María del Mar García Lorca, Laynez ha puesto en valor el apoyo del Ayuntamiento a la asociación en el peor momento de la crisis sanitaria. “Con 23 asociaciones como AEMA, el Ayuntamiento ha firmado convenios que les ha permitido, entre otras cosas, continuar con la terapia en casa, incluso durante el confinamiento. Se trata de un apoyo justo y que tenía que llegar cuando más necesario era”, ha señalado, ya que tal y como ha explicado la presidenta de AEMA, Isabel Martínez, la crisis sanitaria ha incrementado el número de afectados entre la población más joven. “Unos diez nuevos afectados entre 24 y 40 años se han puesto en contacto con AEMA tras el diagnóstico inicial”. Personas que llegan con el diagnóstico de ‘secundario progresivo’ porque al ser una afectación del sistema nervioso central y la médula, cualquier tipo de ansiedad afecta y en este sentido el confinamiento ha provocado que en personas con la enfermedad latente, ésta se haya exteriorizado.

Reinvindicaciones Cada 30 de mayo se conmemora el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, por ello la Asociación de Esclerosis Múltiple de Almería (AEMA) ha desarrollado hoy el principal acto reivindicativo. En él, la concejala de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, Paola Laynez, ha resaltado la importancia de que todos nos concienciemos del día a día de quienes sufren la enfermedad y la necesidad de visibilizar el trabajo de la asociación, ya que “gracias a AEMA las familias y afectados tienen una amplia cartera de servicios que ayudan a mejorar su calidad de vida”, ha añadido, insistiendo que desde el Ayuntamiento “vamos a seguir estando a su lado por la gran labor de apoyo hacia las personas afectadas”.Acompañada de la concejala de Seguridad y Movilidad, María del Mar García Lorca, Laynez ha puesto en valor el apoyo del Ayuntamiento a la asociación en el peor momento de la crisis sanitaria. “Con 23 asociaciones como AEMA, el Ayuntamiento ha firmado convenios que les ha permitido, entre otras cosas, continuar con la terapia en casa, incluso durante el confinamiento. Se trata de un apoyo justo y que tenía que llegar cuando más necesario era”, ha señalado, ya que tal y como ha explicado la presidenta de AEMA, Isabel Martínez, la crisis sanitaria ha incrementado el número de afectados entre la población más joven. “Unos diez nuevos afectados entre 24 y 40 años se han puesto en contacto con AEMA tras el diagnóstico inicial”. Personas que llegan con el diagnóstico de ‘secundario progresivo’ porque al ser una afectación del sistema nervioso central y la médula, cualquier tipo de ansiedad afecta y en este sentido el confinamiento ha provocado que en personas con la enfermedad latente, ésta se haya exteriorizado. A través de la lectura de un manifiesto, al que han puesto voz María González y Antonio Rubí, presidenta de la Asociación de Párkinson y afectado respectivamente, la Asociación ha reclamado el reconocimiento del 33% del grado de discapacidad tras el diagnóstico de la enfermedad. “Ésto aliviaría las consecuencias laborales que tienen la mayoría de los afectados”, ha explicado la Presidenta de AEMA, Isabel Martínez durante su intervención.



La presidenta de AEMA ha agradecido a los ayuntamientos de Almería y Vícar que en el día de ayer iluminaran sus monumentos emblemáticos en rojo. Además ha recordado la marcha llevada a cabo el pasado fin de semana en la que tres ciclistas del Cuqiline Team han recorrido 450 kilómetros entre Almería y Sevilla para visibilizar la enfermedad.



Por su parte, el delegado de Salud en Almería, Juan de la Cruz Belmonte, ha recogido la petición de AEMA de dotar con más personal especializado la consulta de Esclerosis Múltiple, también ha recordado que desde la Consejería están poniendo todos los medios necesarios para que la Esclerosis Múltiple sea diagnosticada antes. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de #Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.