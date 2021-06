Provincia Ampliar Avanza en Verde y el ayuntamiento de El Ejido organizan un concurso de dibujo medioambiental para más de 1.300 escolares jueves 17 de junio de 2021 , 12:19h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia El alcalde, Francisco Góngora, entregó el premio a Ahmed Elili, del CEIP Jesús de Perceval, por su dibujo de SúperMascarillaMan La empresa concesionaria del Servicio de Limpieza ‘Avanza en Verde’, junto al Ayuntamiento de El Ejido, a través del área de Obras Públicas, Mantenimiento y Servicios, ha organizado un original concurso escolar de dibujo para enseñar el valor medioambiental que tiene el reciclaje y fomentar su hábito. El alcalde, Francisco Góngora, junto al concejal de Obras Públicas, Alberto González, ha participado en la entrega del premio al ganador a quien ha felicitado por su creativo dibujo de SúperMascarillaMan, que el tiene el poder de recoger mascarillas usadas, al alumno Ahmed Elili del CEIP Jesús de Perceval. El premio ha consistido en la dotación de varios puntos completos de reciclaje a distribuir por el centro educativo. Además, el concurso también ha contemplado como regalo una camiseta de los ‘SuperRecicladores’ para todos los escolares participantes. Francisco Góngora ha valorado muy positivamente “esta acción que ha contado con la participación de diversos centros educativos del municipio”, al tiempo que ha explicado que “es fundamental educar a la población desde las edades más tempranas para que tomen conciencia de la importancia del reciclaje de los residuos de manera correcta como una forma de cuidar el entorno y proteger el medio ambiente”. En el concurso han participado 1.337 alumnos de edades comprendidas entre los 8 y 9 años, de 3º de primeria, de los colegios: Diego Velázquez; Punta Entinas-Sabinar; Ramón y Cajal; Almerimar; Jesús de Perceval; Loma de Santo Domingo; Teresa de Jesús; y SEK Alborán. Para participar en el concurso los escolares han tenido que poner en práctica sus dotes como dibujantes, ya que se ha pedido que diseñaran a un nuevo SuperReciclador que se une a los ya existentes, Brickman, Capitán Cartón, Vulk, Power Gil y Súper Limpio.



Góngora ha detallado que “esta actividad está orientada a aprovechar el importante papel que tienen los niños en la función de concienciación para entender y transmitir el hábito del reciclaje, y así, poder trasladarlo posteriormente a cada uno de sus hogares, donde se lleva realmente a cabo la mayor parte de la separación de los residuos”. Cada año la empresa concesionaria del Servicio de Limpieza desarrolla actividades de estas características, es decir, campañas de concienciación ciudadana y escolar con la finalidad de dar a conocer a la población la importancia de la labor que se desarrolla en la limpieza y el reciclaje, pero, sobre todo, de la necesidad de la participación ciudadana.



Tal y como ha explicado Góngora “para el equipo de gobierno la limpieza es una de las cuestiones que más nos preocupa y en las que estamos siempre vigilantes con el fin de que nuestras calles, plazas, playas y parques muestren su mejor imagen, además de seguir trabajando por la sostenibilidad e imagen de El Ejido”.



Es por ello que, cabe recordar que recientemente la empresa concesionaria del Servicio de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos RSU, Limpieza Viaria, Limpieza de Playas y Gestión del Punto Limpio, ‘Avanza en Verde’, presentó su nueva sede central y parque de maquinaria que, ubicados en el Paraje El Treinta, sobre una parcela de más de 8.000 metros cuadrados de superficie, que están suponiendo un importante salto cualitativo y cuantitativo en la prestación del mismo; ya que se trata de un edificio propio que ofrece mayor capacidad, eficiencia y funcionalidad, mucho más moderno. Entre las mejoras introducidas, además de maquinaria, se ha renovado del parque de contenedores un total de 924 contenedores de Residuos Sólidos Urbanos, 184 contendores de papel y cartón, 154 de envases ligeros y 250 destinados al servicio de playas y diversos eventos, imprescindibles en la labor de fomento del reciclaje que se ha potenciado a través de la organización de este concurso escolar. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

