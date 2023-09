Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

AWFF rinde homenaje a los hermanos Joaquín Luis y Rafael Romero Marchent

jueves 14 de septiembre de 2023 , 19:34h

Dos figuras pioneras del ‘eurowéstern’ que apostaron por el género y dejaron un legado de películas referentes para el auge de los rodajes en Tabernas

Antes de que Sergio Leone llegara a España, los hermanos Joaquín Luis (1921-2012) y Rafael Romero Marchent (1926-2020) habían sentado las bases del wéstern mediterráneo y durante décadas regalaron al público algunos de los mejores títulos del género. Almería Western Film Festival (AWFF) concederá el premio ‘Leone in Memoriam’ a estos dos pioneros del ‘eurowéstern’ durante su 13 edición.Joaquín Luis, director, guionista, productor y realizador, al que sus amigos llamaban Tato, llegó al wéstern de rebote, sustituyendo en 1955 a Fernando Soler al frente de ‘El Coyote’. Después vendrían sus aventuras con el ‘Zorro’. Años más tarde, viendo ‘Tierra brutal’ conoció el paisaje que soñaba para sus historias del lejano Oeste, ese decorado natural existía en España y estaba en el Desierto de Tabernas.En 1963 dirige ‘El sabor de la venganza’, coescrita por Rafael y rodada en Tabernas, pero también en los recién construidos decorados de Hoyo de Manzanares. Un año después llegaría su obra maestra ‘Antes llega la muerte’ (1964), en la que su hermano sería ayudante de dirección. Completarían su tetralogía almeriense ‘La muerte cumple condena’ (1966) y ‘Fedra West’ (1967).Rafael, que inició su carrera interpretando galanes en los años 40 y 50, acompañó a Tato en sus primeros wésterns como guionista, ayudante de dirección o ‘script’ pero pronto dio el salto a la dirección con ‘Ocaso de un pistolero’ (1965).En 1976, con varias películas a sus espaldas, los dos hermanos contribuirían en la dirección y guion de uno de los mayores éxitos de la historia de la televisión en nuestro país: la legendaria serie ‘Curro Jiménez’ (1976). Adorados por el mismísimo Quentin Tarantino, Almería Western Film Festival quiere homenajear la inabarcable vida y obra de estos dos hermanos que cambiaron nuestro wéstern para siempre.La entrega del premio ‘Leone in Memoriam’ se celebrará durante la gala de inauguración del festival el 11 de octubre en el poblado Oasys MiniHollywood y contará con la actuación del gurpo 'Biuti Bambú'. Nuria, hija de Joaquín y Teresa, hija de Rafael, recogerán este galardón y participarán en una entrevista en directo con la participación del público. En su honor se proyectará además la película de sección retrospectiva ‘Antes llega la muerte’. Uno de los mejores wésterns rodados por un cineasta español, dirigido por Tato con la ayuda de su hermano.El Festival ha otorgado el premio ‘Leone in Memoriam’ en ediciones anteriores a profesionales como Fernando Sancho (2016), Tomás Milian (2017), Carlos Simi (2018), George Hilton (2019), Sergio Sollima (2020), Ennio Morricone (2021) y Bud Spencer (2022). Todos ellos cuentan con una lápida destacada en el cementerio construido para estas distinciones en el poblado del oeste Oasys MiniHollywood.

Almería Western Film Festival se celebra del 11 al 14 de octubre de 2023, en Tabernas y los poblados del oeste Oasys MiniHollywood, Fort Bravo Texas Hollywood y Western Leone, con el patrocinio de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, cofinanciado con fondos europeos. En esta edición los patrocinadores destacados son Senator Hotels & Resorts, Centro Comercial Torrecárdenas, Cajamar, Construcciones Contreras y Vellsam. RTVE y Canal Sur Radio y Televisión son los medios de comunicación colaboradores.