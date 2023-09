Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

Los comerciantes quieren que los toldos figuren en los presupuestos de 2023

jueves 14 de septiembre de 2023 , 19:29h

El presidente de Almería Centro CCA, Antonio Martín, confía en que “la situación vivida este verano no se repita el año que viene”

Almería Centro pide al Ayuntamiento de Almería que el entoldado del Centro Comercial Abierto de Almería se incluya en los presupuestos de 2024 y que los toldos permanezcan desde el 1 de junio hasta el 30 de septiembre. El presidente de Almería Centro, Antonio Martín, afirma que “Almería es una ciudad con más de 320 días y 3.000 horas de sol al año, que se acrecienta durante el verano, y no se puede volver a repetir la situación de este verano, sin sombras para que los almerienses y turistas puedan protegerse del sol en el centro de la ciudad”.

Almería Centro CCA ya reclamó a principios de verano celeridad en la instalación del entoldado, que finalmente el Ayuntamiento de Almería no colocó en toda la época estival, con el consiguiente perjuicio, no sólo para el comercio, sino para la ciudadanía en general, que no se atrevía a pasear por el centro en determinadas horas por los riesgos del sol sin zonas de sombra donde protegerse.

Almería Centro considera imprescindible que el presupuesto para el entoldado incluya no sólo el Paseo sino todas las calles comerciales del Centro Comercial Abierto. En esta línea, en las calles donde hay circulación de coches sólo es necesario que cubran las aceras y en las peatonales, toda la calle. Y, como se ha mencionado, solicita que ya esté instalado para el 1 de junio y se extienda hasta el 30 de septiembre.

Antonio Martín insiste en que “somos el único centro comercial abierto de la ciudad y queremos competir en igualdad de condiciones con los centros comerciales. Estos están instalados en espacios cubiertos y en verano no tienen problemas por el sol, por lo que para que el público pueda venir al centro necesitamos que haya zonas de sombra que los proteja y se anime a pasear y comprar, como se hace en otras ciudades”.

Almería Centro CCA confía en que el Ayuntamiento incluya una partida para esta importante cuestión en los presupuestos del 2024 y la ejecute en tiempo y forma con el fin de que los ciudadanos puedan disfrutar de las zonas de sombras en el Centro Comercial Abierto de Almería desde el 1 de junio y hasta el 30 de septiembre de 2024.