Un gráfico de precios de contratos CFD Axia Trade Opiniones - Por qué Axia Trade debería ser su corredor de referencia para hacer trading con contratos CFD Escucha la noticia El trading de contratos CFD es una técnica de inversión versátil. Sin embargo, puede ser un poco complicado de entender, especialmente si nunca lo ha intentado antes. Para los que no están familiarizados, el trading de contratos CFD le permite comprar o vender contratos por diferencia (CFD) que simulan el movimiento del precio del activo, gana o pierde dinero dependiendo de los cambios de precio de los contratos CFD . Dicho esto, el trading de contratos CFD tiene numerosos beneficios que puede aprovechar. Por ejemplo, puede comenzar su experiencia de trading de contratos CFD invirtiendo pequeñas cantidades de dinero en varios índices y opciones sobre acciones. Con eso en mente, he aquí algunas ventajas del trading con contratos CFD y por qué debería contratar a Axia Trade como su corredor. Beneficios del trading de contratos CFD con Axia Trade Mejores posiciones de cobertura La cobertura reduce el riesgo asociado con su inversión inicial al vender o comprar otro activo. Puede usar el efectivo restante para cubrir posiciones y reducir el riesgo ya que el trading de contratos CFD con Axia Trade solo requiere una pequeña cantidad de capital para abrir contratos . La cobertura puede protegerlo contra cambios de precios imprevistos y aprovechar las fluctuaciones de precios anticipadas. Ahora puede establecer nuevas posiciones como fuente de ingresos de bonificación para equilibrar su inversión inicial en lugar de vender con pérdidas y disminuir su efectivo. Esto reduce algunos riesgos comerciales de los contratos CFD, como : Cláusulas de contratos

Riesgos de contraparte

Requisitos de margen adecuados

Falta de liquidez Caducidad cero Hacer trading con contratos CFD está un poco libre de riesgos ya que no se deprecian con el tiempo. A diferencia de los contratos de futuros, no tienen restricciones para cerrar posiciones. Puede mantener su posición indefinidamente con el trading de contratos CFD porque no hay fecha de vencimiento en su cuenta de operaciones de Axia Trade . Sin embargo, los traders deben tener paciencia si desean realizar inversiones a largo plazo. Después de todo, no podrá beneficiarse de las apuestas de trading de contratos CFD a corto plazo, especialmente si es un trader diario. Por lo tanto, elabore un plan de inversión a largo plazo y vigile los múltiples ciclos del mercado para asegurarse de hacer trading con el precio y en el momento adecuado . Requisitos bajos para el trading diario Hay mercados particulares que tienen diferentes requisitos de inversión para realizar trading diarios, por ejemplo, algunos mercados limitan a los traders diarios a un límite de inversión particular en sus cuentas de trading . Por lo tanto, suponiendo que exista un mercado activo para el activo subyacente en cuestión, el trading de contratos CFD con Axia Trade le brinda la flexibilidad de hacer trading cuando lo desee. Puede abrir una cuenta de trading en el mercado de divisas Forex con Axia Trade con una pequeña cantidad de efectivo. Por supuesto, el depósito mínimo estándar oscila entre 2.500 y 5.500 dólares para algunos corredores, pero Axia Trade se asegura de que pueda encontrar algo que se ajuste a su presupuesto de trading . Alto apalancamiento al hacer t rading El mayor apalancamiento es uno de los beneficios obvios del trading de contratos CFD con Axia Trade. Debido a que solo necesita invertir una pequeña porción del valor de su operación para generar una ganancia, puede obtener mayores ganancias de su inversión. Por ejemplo, si hace trading con contratos CFD con Axia Trade, solo necesitaría invertir 500 dólares para apostar 10.000 dólares a que el precio de la plata aumentará durante el año. Esto es solo el cinco por ciento del precio total . Tal apalancamiento le brinda un mejor control sobre la posición sin gastar demasiado inicialmente. Le permite comprar activos que de otro modo no entrarían en su rango de inversión . Múltiples tamaños de lotes Debido a la volatilidad de los contratos CFD, muchos corredores ofrecen una variedad de opciones de trading de tamaño personalizable. Al hacer esto, los corredores pueden atender a diferentes tipos de traders que deseen experimentar con diversas estrategias de inversión mientras minimizan su riesgo . Dado que la cantidad de dinero apostada en su lote es sustancialmente menor que la cantidad realmente pagada por el lote, su plataforma presumiblemente ofrece más oportunidades . Pero, si es nuevo en el trading, considere comenzar con los tamaños de lote más pequeños permitidos para reducir su riesgo. A medida que mejora su confianza en su estrategia de trading, siempre puede aumentar el tamaño de sus lotes en consecuencia . Conclusión Con el trading de contratos CFD, son las posibles ganancias y pérdidas rápidas que podrían ponerlo en una situación difícil antes de poder reaccionar. Las ventajas de hacer trading con contratos CFD son numerosas y podrían ser económicamente beneficiosas. Sin embargo, estas inversiones aún conllevan una gran cantidad de riesgo, por lo que es crucial considerar detenidamente sus opciones antes de tomar una decisión, a pesar de la enorme cantidad de posibles recompensas. ¡Pero no se preocupe, ya que Axia Trade está aquí para hacer que el trading de contratos CFD sea mucho más fácil para usted !