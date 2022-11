Síganos en Telegram: Gratis e inmediato ANDALUCÍA AxSí solicita unidad para que Granada acoja la Agencia de Inteligencia Artificial española facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La entrada de Barcelona en esta reivindicación puede poner en riesgo la inmejorable situación de Granada al entrar en juego compensaciones políticas que poco tienen que ver en la conveniencia objetiva del mejor lugar para su ubicación Andalucía Por Sí desea lanzar un mensaje de unidad a todas las fuerzas del espectro político granadino y andaluz. Los andalucistas solicitan unidad y firmeza a la hora de defender a Granada como sede para albergar la Agencia de Inteligencia Artificial de España ahora que Barcelona se ofrece también para acogerla. El Coordinador Provincial de AxSí en Granada, Domingo Funes, considera vital dejar a un lado lo que separa a los distintos partidos por el bien común de la ciudad, de la provincia y de Andalucía al tiempo que elogia “el trabajo eficaz y discreto de todos los implicados en esta carrera, entre los que se encuentran la Universidad de Granada, así como diferentes Instituciones y Empresarios. Hay que seguir en esa línea de trabajar unidos y huir de protagonismos estériles que solo pueden distraer del objetivo común”. Por su parte, Modesto González, líder nacional de AxSí, advierte al Gobierno de que la mejor candidata es Granada por su tecnificación, la formación y el nivel adquirido por las disciplinas académicas que entran en juego en este asunto, y el espacio de ubicación, que podría favorecer un polo de vanguardia y referencia que paliaría de alguna forma el papel secundario de oportunidades al que acostumbra a relegarse a Andalucía. “Andalucía necesita y merece el apoyo por parte del Gobierno central. Además de ser objetivamente la candidatura que reúne mejores condiciones porque además supondría una oportunidad de futuro muy interesante para nuestra tierra”, continúa Modesto González. Los responsables de Andalucía Por Sí confían en que el Gobierno de Sánchez no tenga la tentación de compensar el apoyo catalán a su gobierno con un apoyo tendencioso a la opción barcelonesa. Hay que recordar que si Granada consiguiera ser sede de esta importante agencia nacional se generaría un refuerzo automático del eje tecnológico Málaga-Granada como avanzadilla o vanguardia del cambio que puede operar Andalucía y que tiene el apoyo sin fisuras del andalucismo. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.