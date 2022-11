Síganos en Telegram: Gratis e inmediato ANDALUCÍA Ampliar AxSí celebrará su IV Congreso Nacional el 26 de noviembre facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El encuentro servirá para hacer balance del último año de vida de la formación así como aprobar la ponencia del líder nacional y el rendimiento de cuentas de su gestión administrativa, política y económica El próximo 26 de noviembre de 2022, en el Centro Cultural “Pastora Soler” de la Villa de Coria del Río, tendrá lugar el IV Congreso Nacional de Andalucía Por Sí. Debido a las fechas en las que se celebra y el con el horizonte político de las próximas elecciones municipales, el congreso tendrá un marcado carácter municipalista y supondrá el pistoletazo de salida de las candidaturas andalucistas para conquistar desde el convencimiento de un andalucismo útil y de progreso los pueblos y ciudades de Andalucía. Según informa AxSí, será un congreso abierto a la participación de todos los afiliados/as, así como a los simpatizantes de la formación política. Junto al congreso se organizará una Jornada Formativa sobre las elecciones Municipales, donde los próximos candidatos y toda la militancia andalucista podrá informarse y formarse sobre aquellos aspectos necesarios para afrontar esta cita electoral con garantías. Como colofón al congreso, Andalucía Por Sí tiene ideado realizar un homenaje a Manuel José García Caparrós junto a los representantes de su familia que acudirán invitados a la cita. “El 4 de diciembre es el Día Nacional de Andalucía y por respeto a la sangre derramada por nuestra tierra no podemos olvidar el legado de lucha, reivindicación y dignidad que nos dejó el joven Manuel José García Caparrós. No podemos contentarnos con colorear banderitas en los colegios, eso está muy bien pero el 4D tiene una significación muy pero que muy profunda para nuestra tierra”, explica Modesto González, Coordinador Nacional de AxSí. Tras el encuentro, los asistentes podrán realizar una visita guiada al museo de la autonomía, la casa de Blas Infante. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 ) Noticias relacionadas AxSí solicita unidad para que Granada acoja la Agencia de Inteligencia Artificial española

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.