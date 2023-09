Síganos en Telegram: Gratis e inmediato ANDALUCÍA Ampliar Andalucía Por Sí inicia un proceso de diálogo con el andalucismo facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El partido político Andalucía Por Sí ha anunciado que ha aprobado iniciar una fase de reflexión y diálogo con el resto de fuerzas andalucistas, ante el nuevo escenario político que se plantea en el Estado español. La formación ha mostrado su apoyo al manifiesto impulsado por los andalucistas históricos, que reclama una reforma constitucional que reconozca la singularidad y la autonomía de Andalucía. La decisión se ha tomado en la última reunión de la Coordinadora Nacional del partido, que ha instado a sus militantes a emprender un proceso “sosegado, humilde, sereno, generoso y propositivo” por el bien del andalucismo. El líder de la formación, Modesto González, ha presentado la propuesta, que responde al contexto político actual, en el que las naciones del norte ponen sobre la mesa avances en el autogobierno que apuntan a querer dejar a Andalucía fuera de los mismos. Andalucía Por Sí es la quinta fuerza política en representación municipal en Andalucía, con más de 100 concejales, casi una decena de alcaldías y presencia en multitud de entidades supramunicipales. El partido considera que es necesario reforzar y actualizar el andalucismo para presentarse a la sociedad como una herramienta útil para la transformación de la tierra y para defender la importancia de Andalucía como nacionalidad histórica frente a los territorios que desean impulsar un nuevo orden desigual en el Estado español. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema. Noticias relacionadas AxSí decide no presentarse a las elecciones generales