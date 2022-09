Capital Ayuda a Domicilio de Almería presenta su libro culinario ‘Saboreando recuerdos’ miércoles 28 de septiembre de 2022 , 20:34h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia María del Mar Vázquez destaca que detrás de cada una de las treinta recetas “hay una historia de tiempo, cariño y sabores” La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha arropado este miércoles a los usuarios del servicio de Ayuda a Domicilio del Ayuntamiento de Almería en la presentación de libro ‘Saboreando recuerdos’. Una obra que recoge una colección de 30 recetas cuyo objetivo común es fomentar el envejecimiento saludable y ha tenido su puesta de largo en el Mercado Central, epicentro de la gastronomía almeriense. Vázquez ha destacado que “no estamos ante un recetario más, sino ante la clave de una vida duradera, sana y feliz con ingredientes de primera calidad”, a la vez que ha valorado que “detrás de cada plato hay siempre una historia de tiempo, cariño y sabores que nunca podemos olvidar”. Asimismo, la alcaldesa ha querido destacar “la labor imprescindible de los trabajadores de Clece”, 740 auxiliares que dan servicio a 2.400 usuarios, para configurar este libro que “es también una valiosa herencia compartida”. Por su parte, el gerente provincial de Clece Almería, Diego López, ha asegurado que “queremos celebrar el Día de las Personas Mayores de una forma muy sabrosa, con recetas de Almería”. En este sentido, ha señalado que “estamos encantados con esta iniciativa porque ha tenido una gran participación y posiblemente repetiremos el año que viene”. Durante los meses de junio y julio, un equipo de Clece comenzó a recoger más de un centenar de propuestas realizadas por las personas mayores. Tras analizar las sugerencias de los usuarios de Ayuda a Domicilio, se llevó a cabo una selección de 30 recetas que finalmente han compuesto el libro. Una obra que, más allá de la gastronomía, tiene un componente sentimental muy destacado. De hecho, todos los platos parten de la cocina tradicional y conllevan un recuerdo concreto que, con la ayuda de los auxiliares, evocan para cada usuario. Algunas representan un momento de su infancia mientras que otras son una forma de expresar un momento feliz de su vida. Por último, cabe reseñar que este libro se enmarca en las actividades que se van a celebrar con motivo del Día Internacional de las Personas Mayores, que se conmemorará el próximo sábado 1 de octubre. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

