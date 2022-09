Deportes Macarena Fernández, de la EDM Club Mercapinturas, logra el bronce en el Internacional sub-17 de Ibiza miércoles 28 de septiembre de 2022 , 20:40h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El concejal de Deportes, Juanjo Segura, ha felicitado a la deportista porque “el bádminton tiene acento almeriense gracias a tu actuación” Las escuelas deportivas municipales han vuelto a su actividad con la intención de superar los resultados del curso anterior. En el caso del bádminton, la EDM Mercapinturas ha traído un nuevo éxito a la capital almeriense gracias a su deportista, Macarena Fernández, que ha demostrado su potencial en un nuevo torneo internacional. En este caso, la joven promesa almeriense ha conseguido traerse la medalla de bronce en el Torneo Internacional de Ibiza sub-17, que se celebró recientemente en Ibiza. Macarena Fernández, acudió a la cita con la Selección Española de Bádminton con el objetivo de conseguir un resultado destacado que permita ascender puestos del ranking europeo y coger la forma óptima de cara al Campeonato de España que se realizará el mes de noviembre en Cáceres. Fernández destacó en la prueba individual donde solventó rondas muy igualadas ante la holandesa Stephanie Snel (21-19/21-19) y la también española Elena Dueñas (10-21/21-12/21-18). En el caso de las semifinales, no pudo con la inglesa Lila Dundas (12-21/12-21), ganadora de la competición. Sin embargo, la deportista de la escuela deportiva municipal no tuvo tanta suerte en dobles femenino y mixto donde solo llegó a octavos de final con sus compañeros María Luisa Jiménez e Ismael Oballe. La competición, puntuable para el Ranking Nacional y Europeo, permite a Macarena seguir con sus dos objetivos más importantes de la temporada: los Campeonatos de España y de Europa sub-17. El concejal de Deportes, Juanjo Segura, ha felicitado a la deportista “por la medalla de bronce conseguida con la Selección Española, el bádminton cuenta con fuerte acento almeriense gracias a tu actuación en el Torneo Internacional de Ibiza, espero que en los próximos objetivos los resultados sean igual o más favorecedores”. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

