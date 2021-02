Ayudas ágiles para quienes peor lo pasan

María Vázquez Más artículos de este autor Por

sábado 06 de febrero de 2021 , 10:26h

La eficacia de la gestión pública se mide, entre otros factores, por la capacidad de previsión y reacción ante factores adversos. La declaración de la alerta sanitaria Nivel 4 Grado 2 ha supuesto el cierre de la hostelería y comercio no esencial en nuestra ciudad, un golpe muy duro para dos sectores de gran peso económico y generadores de empleo, como el comercio y la hostelería.



Desde el Ayuntamiento de Almería temíamos, viendo cómo evolucionaba la pandemia, que esto podía suceder, por lo que, antes de que ocurriera, nos pusimos a trabajar para dar respuesta inmediata a quienes más iban a sufrir las medidas restrictivas provocadas por el aumento de casos de coronavirus. Así, el pasado lunes, nuestro alcalde presentaba una nueva convocatoria de ayudas de emergencia que, en el marco del 'Plan re-activa21', tiene un alcance real e inmediato de medio millón de euros. Una cantidad que se va a distribuir en forma de ayudas directas a autónomos, microempresas y pequeñas empresas afectadas por las nuevas restricciones. Es decir, a hosteleros, comerciantes con actividades entendidas como no esenciales y empresas turísticas, fundamentalmente.



Las cuantías son de un mínimo de 500 euros, 700 euros y 1.000 euros en función de las características de cada solicitante y se tramitarán a través de la Cámara de Comercio para ganar agilidad y rapidez. Como hemos dicho siempre, somos conscientes de que estas ayudas no son la solución, pero sí, al menos, pueden contribuir a paliar la delicada situación por la que muchos autónomos y pequeños empresarios están pasando.



Son ayudas que se suman a otras que ya llegaron con el 'Plan re-activa20'' y otras que llegarán dentro del 're-activa21', que contempla una inversión de cinco millones de euros, dos en incentivos fiscales y tres en ayudas directas y más medidas sociales. Es la manera que tiene la administración más cercana de estar junto a quienes peor lo están pasando. Nos gustaría hacer más, pero, desgraciadamente, seguimos esperando las ayudas de los Fondos COVID a las entidades locales que anunció el Gobierno de España para seguir siendo, tal y como hemos sido desde el inicio de la pandemia, el primer dique de contención de sus efectos. Y es que es duele decirlo, pero casi un año después de su inicio, no hemos recibido ni un euro del Gobierno de Pedro Sánchez para ayudar a nuestros vecinos a hacer frente a esta crisis sanitaria, económica y social.