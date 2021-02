Capital Ampliar El PSOE se retrata en el pleno al pedir a la Junta pero no al Gobierno central sábado 06 de febrero de 2021 , 10:23h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia El PP aceptó incluir una petición a la Junta de Andalucía en una moción para lograr el apoyo del PSOE, pero luego los socialistas rechazaron respaldar algo similar en relación la Gobierno central





Una segunda moción presentada por el Grupo Municipal Popular, defendida por el concejal de Promoción de la Ciudad, Carlos Sánchez, en apoyo a las agencias de viajes, ha sido también hoy aprobada, por unanimidad, en el transcurso de la maratoniana sesión plenaria ordinaria celebrada hoy por la Corporación.



En la misma Sánchez ha puesto de manifiesto la necesidad de ayudas hacia uno de los segmentos más duramente golpeados dentro del sector turístico en la crisis ocasionada por la pandemia de la COVID-19. Entre las medidas solicitadas, dirigidas al Gobierno Central, se encuentra la aprobación de un fondo de ayudas no reembolsables para ayudar a la recapitalización de las agencias de viajes, que sirva para garantizar a corto y medio plazo la subsistencia y solvencia de las agencias y evitar así, procesos masivos de destrucción de empleo del sector; el mantenimiento de los ERTEs hasta la definitiva normalización de la actividad de negocio de las agencias; la reducción del IVA, al tipo superreducido del 4% hasta el 31 de diciembre de 2021, aplicado a la prestación de servicios por parte de las agencias de viajes como herramienta de estimulo al consumo; o el diseño y difusión por parte de la Secretaria de Estado de turismo, en colaboración con las Comunidades Autónomas y las organizaciones sectoriales, de una campaña de publicidad que prestigie y ponga en valor la profesión de los agentes de viaje y su aportación de valor dentro de la cadena de valor turística como prescriptores del destino Almería, y en la tarea de asesoramiento personalizado de calidad a los usuarios y consumidores finales.



Como se incluye en el cuerpo de la moción, y como ha reseñado en su defensa el concejal de Promoción de la Ciudad, “la abrupta paralización de actividad en el sector, consecuencia de los meses de confinamiento, de las diferentes restricciones llevadas a cabo, de la movilidad restringida, han provocado una encadenada merma en los ingresos”, circunstancia que dificulta a las empresa de este sector “a hacer frente a gastos tributarios, el sostenimiento de los empleados o la dificultad para devolver el dinero de la reserva de viajes quen no se han podido realizar”.



Un lastre al que se ha sumado la suspensión de los viajes del IMSERSO o la reducción en los márgenes de beneficio ante la proliferación de venta Online por plataformas nacionales e internacionales que no dispensan un trato personalizado como sí las agencias de viajes.



Sólo en la ciudad de Almería hay más de una treintena de agencias minoristas de viajes que sustentan 120 empleos directos en temporada baja de contrataciones y 160 en temporada alta. En la actualidad, debido a la situación en la que nos encontramos, más del 70% de los empleados de este sector en nuestra ciudad se encuentran en ERTE y la mayoría de los autónomos societarios están afectados de un modo u otro. La facturación de las agencias ha disminuido un 92% aproximadamente y a esto habría que añadir los reembolsos antes mencionados, y un coste medio de 35.000 euros anuales, en el mejor de los casos, por mantener las agencias activas.



En este contexto, Sánchez ha lamentado que “el Gobierno, en materia de turismo, está también desaparecido, reaparecido solo para anunciar que, quizá, para Semana Santa podremos recuperar cierta normalidad”. También ha destacado el apoyo de la Junta de Andalucía al comercio a través de ayudas directas, “paquete entre los que se incluye igualmente a las agencias de viaje”. Por último, ha referido la advertencia lanzada al Gobierno Central por la Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas (Acave) en la que alerta que “en junio se producirá una cascada de quiebras si el Gobierno no mueve ficha y crea un fondo que permita hacer frente a los reembolsos de los bonos emitidos por la cancelación de viajes”.





El PSOE, contracorriente



El concejal de Promoción de la Ciudad, Carlos Sánchez, ha defendido la aportación económica que Ayuntamiento de Almería y Junta de Andalucía han realizado, en ayudas directas, en apoyo a los sectores de la hostelería, comercio y turismo, al tiempo que ha criticado al grupo municipal socialista el hecho de que a la hora de exigir ayudas de rescate a estos sectores, tan afectados por la situación de crisis generada por la COVID-19, no lo hagan también al Gobierno Central.



Apoyada la moción presentada por el grupo socialista, exigiendo a la Junta un plan de rescate para la hostelería, el comercio y el turismo, Carlos Sánchez ha lamentado que una vez más los socialistas almerienses hayan preferido las siglas a defender los intereses de los almerienses, no aceptando las enmiendas que ha sugerido incorporar al texto de la moción del Psoe exigiendo también medidas al Gobierno de Pedro Sánchez.



Esas medidas, rechazadas por la portavoz socialista, Adriana Valverde, se encuentran la aprobación del IVA superreducido al 4% del sector y compensación de pérdidas en el impuesto sobre sociedades del ejercicio previo; la creación de un fondo de 50.000 millones de euros; ERTE hasta que se recupere el sector; Exonerar de cuotas a los autónomos en cese de actividad por Covid; la compensación para alquileres de locales; el aplazamiento de cotizaciones a la Seguridad Social; el uso de los fondos europeos para un Plan Renove de modernización del sector turístico y hotelero, así como una bajada de tasas aeroportuarias.



Sánchez ha hecho suya la opinión del sector turístico, representado por la Patronal Nacional de Hostelería, afirmando entre otras cosas que “el decreto aprobado por el Gobierno de España es una vergüenza y un insulto, un plan que después de meses de promesas no recoge ninguna de sus propuestas y deja desprotegidas a miles de familias”, ha referido.



Por último, ha puesto en valor el esfuerzo a nivel municipal en ayuda de estos sectores en contraposición a la ayuda que no ha desarrollado el Gobierno de España. "Este Ayuntamiento ha otorgado más ayudas directas que el Gobierno en todo el país y lo ha hecho sin recibir un solo céntimo. La suya ha sido la misma aportación que la credibilidad que tiene el presidente Sánchez y su Gobierno: cero", ha censurado Sánchez.

